Enfants、新曲「星の下」を11月26日にデジタルリリース
10月1日に「Punk Head」をデジタルリリースしたばかりのEnfants（アンファン）が、新曲「星の下」（ホシノモト）を11月26日にデジタルリリースする。
2023〜24年にかけて「Q.」「E.」「D.」という、それぞれ4曲で構成されるe.p.をリリースし、自らの世界観を提示した彼らだったが、2025年3月には＜SXSW 2025＞への出演、韓国での初ライブ…と頭角を表してきている。
運命・宿命を意味するタイトルを冠した「星の下」は、生まれ持った苦しさも潜む運命の下で生きることへの執着を感じさせる1曲で、Vo&G松本大の持ち味である優しくも太いロングトーンがサビで存分に展開される。シューゲイズ味を感じさせる轟音ギターも聴きどころだ。
なお、11月25日（火）、26日（水）の2日間にかけて、主催企画＜CUSTOM 3＞が代官山SPACE ODDで行われる。初日のゲストはロックデュオSATOH、2日目は神はサイコロを振らないというバンド仲間だ。2026年2月21日（土）には、バンド史上最大キャパで開催されるワンマンライブ＜Tiny Cosmos＞が恵比寿The Garden Hallで開催される。
Digital Single「星の下」
2025年11月26日Digital Release
https://enfants-jp.lnk.to/BornUnder
＜Enfants “CUSTOM 3”＞
DAY-1：11月25日（火） GUEST：SATOH
DAY-2：11月26日（水） GUEST：神はサイコロを振らない ※SOLD OUT
＠東京 代官山 SPACE ODD
18：30 OPEN / 19：00 START
11/25（火）公演チケット
前売一般￥4,900 / U-22 \3,500（いずれも別途入場時1ドリンク代必要）
イープラス：https://eplus.jp/enfants/
＜Enfants One Man Live 2026 “Tiny Cosmos”＞
2026年 2月21日（土）
＠恵比寿The Garden Hall
17：00 Open / 18：00 Start
前売一般 \4,900 / U-22 \3,500（いずれも別途入場時1ドリンク代必要）
イープラス：https://eplus.jp/enfants/
・https://lit.link/enfants
・Instagram：https://www.instagram.com/enfants_jp /
・Twitter：https://twitter.com/enfants_jp