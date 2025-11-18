ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズを紹介します☆

セガプライズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズ

登場時期：2025年10月30日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

1985年にアメリカで公開され、今なお根強い人気を誇るSF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

タイムトラベルを題材にPART3まで制作された、長年にわたり愛され続けている名作です。

映画公開40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズが、セガプライズに続々登場。

アニバーサリーイヤーにぴったりの特別デザインが使用された、ユニークなグッズが揃っています！

バック・トゥ・ザ・フューチャー プラチナムザッカルームシューズ

サイズ：全長約11×30×24cm

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主人公「マーティ・マクフライ」が着用した、未来のスニーカーイメージのルームシューズ。

すっぽり足を覆うタイプなので、足元がひんやりする季節にもぴったりのプライズです☆

バック・トゥ・ザ・フューチャー プラチナムザッカクッション ホバーボード

サイズ：全長約22×6×72cm

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の劇中に登場した「ホバーボード」をクッションで再現。

ほぼ実寸サイズになっているため、「マーティ・マクフライ」になった気分で楽しめます。

バック・トゥ・ザ・フューチャー ANIMAL COORDY ぬいぐるみ

サイズ：全長約15×7×18cm

種類：全4種（マーティ、ドク、ホバーボード、タイムマシン）

セガプライズオリジナルブランド”ANIMAL COORDY（アニマルコーディ）”のユニークなぬいぐるみが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』モチーフで登場。

「マーティ・マクフライ」や「ドク・ブラウン」こと「エメット・ブラウン博士」のコスチュームだけでなく、「ホバーボード」と「タイムマシン」の着ぐるみ風デザインもラインナップされます☆

バック・トゥ・ザ・フューチャー マスコット モチーフコレクション

サイズ：全長約5×5×12cm

種類：全6種（マーティ、ドク、アインシュタイン、タイムマシン、ホバーボード、タイムサーキット）

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するキャラクターや印象的なモチーフをコレクションできるマスコット。

「マーティ・マクフライ」や「ドク・ブラウン」のほか、「ドク・ブラウン」の愛犬「アインシュタイン」も登場します。

「タイムマシン」や「ホバーボード」といった乗り物のほか、「タイムサーキット」もマスコットで再現した、ユニークなラインナップに注目です！

映画公開40周年となる『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズが続々登場。

セガプライズの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズは、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

