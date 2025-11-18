映画公開40周年にぴったりのロゴ入り！セガプライズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズを紹介します☆
セガプライズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズ
登場時期：2025年10月30日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
1985年にアメリカで公開され、今なお根強い人気を誇るSF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
タイムトラベルを題材にPART3まで制作された、長年にわたり愛され続けている名作です。
映画公開40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズが、セガプライズに続々登場。
アニバーサリーイヤーにぴったりの特別デザインが使用された、ユニークなグッズが揃っています！
バック・トゥ・ザ・フューチャー プラチナムザッカルームシューズ
サイズ：全長約11×30×24cm
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主人公「マーティ・マクフライ」が着用した、未来のスニーカーイメージのルームシューズ。
すっぽり足を覆うタイプなので、足元がひんやりする季節にもぴったりのプライズです☆
バック・トゥ・ザ・フューチャー プラチナムザッカクッション ホバーボード
サイズ：全長約22×6×72cm
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の劇中に登場した「ホバーボード」をクッションで再現。
ほぼ実寸サイズになっているため、「マーティ・マクフライ」になった気分で楽しめます。
バック・トゥ・ザ・フューチャー ANIMAL COORDY ぬいぐるみ
サイズ：全長約15×7×18cm
種類：全4種（マーティ、ドク、ホバーボード、タイムマシン）
セガプライズオリジナルブランド”ANIMAL COORDY（アニマルコーディ）”のユニークなぬいぐるみが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』モチーフで登場。
「マーティ・マクフライ」や「ドク・ブラウン」こと「エメット・ブラウン博士」のコスチュームだけでなく、「ホバーボード」と「タイムマシン」の着ぐるみ風デザインもラインナップされます☆
バック・トゥ・ザ・フューチャー マスコット モチーフコレクション
サイズ：全長約5×5×12cm
種類：全6種（マーティ、ドク、アインシュタイン、タイムマシン、ホバーボード、タイムサーキット）
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するキャラクターや印象的なモチーフをコレクションできるマスコット。
「マーティ・マクフライ」や「ドク・ブラウン」のほか、「ドク・ブラウン」の愛犬「アインシュタイン」も登場します。
「タイムマシン」や「ホバーボード」といった乗り物のほか、「タイムサーキット」もマスコットで再現した、ユニークなラインナップに注目です！
映画公開40周年となる『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズが続々登場。
セガプライズの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズは、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 映画公開40周年にぴったりのロゴ入り！セガプライズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズ appeared first on Dtimes.