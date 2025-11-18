◇W杯欧州予選 ドイツ 6―0 スロバキア（2025年11月17日 ドイツ・ライプチヒ）

ドイツが19大会連続21度目のW杯出場を決めた。勝ち点12で並んでいた2位スロバキアとの首位攻防戦。得失点差で上回っていたため引き分けでも突破が決まる状況だったが、ホームの最終戦で序盤から相手を圧倒した。

前半18分にFWボルテマーデが先制点を挙げ、同11分にはMFニャブリが追加点。さらにFWサネが前半に2点を加え、5―0の後半34分には途中出場で代表デビューを果たした19歳のMFウエドラオゴが初ゴール。6得点の大勝で大一番を危なげなく制した。

9月のアウェー戦で敗れていた難敵を下して突破を決めたナーゲルスマン監督は「全選手が全力を尽くした。本当に素晴らしい試合。懸命に働き、素晴らしいゴールを決め、説得力のあるプレーを見せた。不満は何もない」と満足げ。「プレッシャーはあったが、選手は自分自たちを奮い立たせ、素晴らしいチームスピリットを見せた。チームを誇りに思う」とイレブンを称えた。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ