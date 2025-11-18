元AKB48・大島麻衣、“外さない手土産”告白 お酒飲まない人にも「めちゃくちゃ喜ばれる」 意外な選択に中川安奈驚き
元AKB48のメンバーでタレントの大島麻衣（38）が、17日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『井戸端3姉妹は夜もすがら』（毎週月曜 深2：15）に出演。“外さない手土産”を明かした。
【写真】衝撃!!「7、8年!?ぶり」大人グラビアで圧巻ボディを披露した大島麻衣
世代の離れたおしゃべり大好き3姉妹（長女＝大島、次女＝中川安奈、三女＝湯上響花）が夜もすがらディープな本音トークを繰り広げるバラエティー。この日のテーマは「優勝手土産」。
湯上が「センスのいい手土産を知りたくて」と切り出すと、大島は「最初のうちはお酒にしてたよ」と告白。中川が「お酒って難しくない？そうでもない？」と聞くと、大島は「でも、ウイスキーとか好きな方多いし、ワインとかでもいいんだけど。賞味期限っていうか期限ももつものだし、熟成してもおいしいものだから焦らなくていいじゃん。一番無難だなと思って、お酒にしてた時はあるね」とその理由を語った。
さらに酒を飲まない人については「私は絶対ドレッシング」と伝えると、中川と湯上は「ええーー」と驚き。湯上が「高度、高度」というなか、大島は「めっちゃおすすめの、そんな高くもないから嫌味ったらしくもない。『南大門』って焼肉屋さんのタレっていうか、3種類入ってるんだけど…」と自身のおすすめを紹介した。
続けて大島は、「自分で買うには、試すには…って感じじゃん。でもそんな高価なものでもないから、そのあと気に入っていただいたら自分でも買えるレベル」「このタレが外さない。これねめちゃくちゃ喜ばれる」と話すと、中川は「これは料理する人の答え」と返した。
