AiScReam『FNS歌謡祭』出演決定 【参加アーティスト一覧】
ラブライブ！シリーズから生まれた期間限定のスペシャルユニット「AiScReam」（アイスクリーム）が、嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜 12月3日 後6：30〜23：18／第2夜 12月10日 後6：30〜9：54）に出演することが発表された。
【画像】すげぇ！このメンツで並ぶAiScReam 『FNS歌謡祭』出演アーティスト
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニットとなっている。
■『2025 FNS歌謡祭』
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第１夜＞
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第２夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか（50音順）
【画像】すげぇ！このメンツで並ぶAiScReam 『FNS歌謡祭』出演アーティスト
「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）、Liella!・若菜四季（CV.大熊和奏）の3人から結成されたラブライブ！シリーズ発の期間限定スペシャルユニットとなっている。
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第１夜＞
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第２夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか（50音順）