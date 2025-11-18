

ドイツで働くユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながりました（写真：zon／PIXTA）

【週に4日働く】ユリアさんのタイムスケジュールはどうなっている？

経済大国ドイツの有給取得率はほぼ100％。休暇に対する考え方は日本人とは大きく異なります。本稿では『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より一部抜粋・編集のうえ、「労働先進国であるドイツのビジネスパーソンがどう働き、どう休んでいるのか」について、リアルな声をご紹介します。

「プラスアルファの1日」を「自分の好きなこと」に使う

ユリアさんはドイツの大学を卒業後、ウェブデザイナーとして2年間のフリーランスの期間を経て、新聞社の子会社で10年前から「週休3日」で働いています。

日本では「週休3日」という言い方がされますが、ドイツではVier-Tage-Woche（週に4日働くシステム）と言います。

ユリアさんは言います。

「私の場合、『週休3日』にすることで、給料が5分の1少なくなったのだけれど、週休3日にしたことをまったく後悔していないの。これからも続けるつもり」

ユリアさんは、自分が自由に使える「プラスアルファの1日」を有効活用し、「自分の好きなこと」に使っています。

まず「週休3日」の生活になって、ユリアさんはヨガの先生になるための職業訓練を受けました。

そして3年かけてヨガのインストラクターの資格を取り、今、ユリアさんは自分が休みの金曜日にヨガを教えています。さらに、今から数年前にはWanderleiterin（登山をする際の引率者）の資格も取りました。ユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながっているのです。

「『週休3日』にしてから、一番よかったなって思っているのは『月曜日が楽しみになった』ということ！ 1週間は7日あるから、週に3日休んで好きなことをやっているというのは、考え方によっては『週の半分は仕事以外のことをしている』ということでしょ。3日間、好きなことに打ち込んでいると、本当に仕事をする月曜日が楽しみになってくるのよ」とのこと。

この「月曜日が楽しみになる」というのはユリアさん自身にとっても想定外でした。でも「週休3日」になってしばらく経ってから、この「月曜日が楽しみ」な気持ちを毎週のように経験するようになり、それは10年経った今も変わりません。

「週休3日」のもうひとつの利点は「効率的に仕事をするようになったこと」だと言います。

「それまでは週に38.5時間働いていたのが、今は31時間になったから、以前よりも上手に計画して、ムダのない作業をすることが求められるようになったの。だから、必然的に効率は上がった」とのこと。

ユリアさんが働いている部署には「週休3日」という働き方をしている人がもう1人います。その女性は、お孫さんの面倒を見るために毎週火曜日がお休みとのことです。

「うちの会社は週の半分はホームオフィスが認められるから、私自身は週に1日ホームオフィスをしているの。曜日はその都度違うけど、みんなで情報を共有して、必ず『1週間に一度、全員がオフィスにいる日』を設けているわ。そうすれば、対面でプロジェクトや業務について全員で話すことが可能だから」と、全体のバランスも考慮しているようでした。

フルタイムで働いていたとき、プロジェクトがあるときだけは残業をしていたというユリアさん。

それは今も変わりなく、何かプロジェクトがあると、勤務の日に残業をすることもあるのだそう。ただし、「週休3日になったからといって、その分、ほかの日の仕事が大変になったとか、仕事量が増えたとは感じていない」とのことでした。

ユリアさんの働き方

さて、ユリアさんはどのように仕事をしているのでしょうか。ユリアさんの会社はフレックスタイムなので、8時間オフィスにいれば、細かい時間は問わないとのことです。

ただユリアさんは規則正しい生活を守るためにも、9時前後には会社に到着しています。その後は社内チャットやメールをチェックして「今日やるべきこと」の予定を組みます。

ユリアさんの「予定」には「オフィスの部屋が静かになる時間帯」を考慮するということも入っています。というのも、ユリアさんが働いているオフィスでは8人が大部屋で仕事をしているので、静かな時間が少ないのです。

15時過ぎからはパートタイムの人もいなくなり、ほかの人も自分の仕事に集中することが多いので、部屋は静かになるのだとか。したがって、彼女は「考える仕事」があるときはそれを15時からスタートさせるようにしています。

「うちの会社は就業時間の半分をホームオフィスにしていいことになっているの。私自身は、『週休3日』だから、働いている4日間のうち、3日間はオフィスに出社して、1日はホームオフィスで『Denkarbeit』（考える作業）をすることも多いわ」



（出所）『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より

「ホームオフィスの制度はうちの会社に昔からあったのだけれど、コロナ禍になる前は『理由』を申告することが必要だったの。それがコロナ禍になってからは『理由なし』で、ホームオフィスがOKになった。だから今は本当にフレキシブル」

「『何曜日がホームオフィス』と決まっていないから、ホームオフィスをしたい1週間前に社内チャットで『〇曜日はホームオフィスにします』と連絡すればOK。1週間前に言えば、同じ部署の人とホームオフィスの変更日を調整することも可能だし、そうすることで『週に1日は全員が出社の日』をつくれる」と周囲に気をつかいながらも、「ホームオフィス×出社」という「ミックスな働き方」を満喫している様子でした。

顧客と交流するときはコーヒーやランチ

さて、会社絡みの付き合いということで「接待」について聞いてみたところ、「上司や同僚とともに顧客とランチをすることは何回かあったけれど、夜に顧客と食事や接待に出かけたことはない」とのこと。

ユリアさんは「顧客と腹を割って話し、交流するには一緒にコーヒーを飲めば、じゅうぶんよ」と話します。ちなみにドイツ語で言う「一緒にコーヒーを飲みましょう」というのは、日本語で言う「お茶しましょう」と同じ意味です。





（サンドラ・ヘフェリン ： コラムニスト）