【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年11月24日〜11月30日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面ではお互い思い合っているでしょう』


｜総合運｜　★★★★☆


頑張らなくても上手くいく物事があるようです。自分の管轄外に目を向けて無い物ねだりをしない限りは、悩むこともないでしょう。仕事や公の場では自分を取り巻く環境など様々なことを改革していきたい気持ちになります。でも、周りがついて来ないので、まずは自分を改革させると良いでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


お互い相手の希望に合わせていくので、仲良くすることができるようです。これまでよりも距離が近づくことで、相手の新たな一面が見えてくるでしょう。シングルの方は、色々な人に愛想を振り撒いてしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が独自のルールやルーチンを作っていきます。

｜時期｜


11月26日　恋愛運UP　／　11日29日　周囲に対して壁を作る

｜ラッキーアイテム｜


参考書

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞