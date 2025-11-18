ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年10月30日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”／“夏油傑”」を紹介します！

セガプライズ「呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”／“夏油傑”」

投入時期：2025年10月30日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

夢見るように憧れるシチュエーションを表現した、セガオリジナルブランド“Yumemirize（ユメミライズ）”。

普段着とは異なる衣装に身を包み、キャラクターの新たな魅力を表現するフィギュアシリーズです。

そんな“Yumemirize（ユメミライズ）”に、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、「五条悟」と「夏油傑」が登場します！

呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”

サイズ：全長約16×12cm

種類：全1種（五条悟）

シャツにスニーカーを合わせた、爽やかな制服姿の「五条悟」を立体化した“Yumemirize（ユメミライズ）”フィギュア。

トレードマークの丸いサングラスをかけた姿で展開されます。

いたずらっぽい笑顔で、視線を送る姿もかっこいい！

同時に登場する「夏油傑」と2体揃えれば、夢のようなシチュエーションが再現できます。

第2ボタンまで外した、ラフなシャツスタイルも印象的。

足をクロスさせながらリラックスする姿を360°眺めて楽しめます。

呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “夏油傑”

サイズ：全長約18×12cm

種類：全1種（夏油傑）

特徴的なボンタンズボンに、爽やかなシャツを合わせた「夏油傑」のフィギュア。

腕まくりをしたシャツ姿を再現した、まさに夢のような姿が立体化されています。

ヘアスタイルや大きなピアスなどは、作品のイメージそのまま。

同時に登場する「五条悟」のフィギュアと組み合わることで、2人が青春を謳歌しているような理想のシチュエーションで、お部屋に飾れます。

長い髪をアップにし、前髪を少しだけ残したスタイルの「夏油傑」

さまざまなアングルから「夏油傑」のかっこよさが堪能できるプライズです！

「五条悟」と「夏油傑」が学校生活を送っているシチュエーションのフィギュア。

セガプライズの「呪術廻戦 懐玉・玉折 Yumemirize “五条悟”／“夏油傑”」は、2025年10月30日より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です！

