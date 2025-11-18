やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包む！佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」
佼成出版社（東京都杉並区）から、2025年10月31日に待望の復刊をはたした絵本『はっぱみかん』のLINEスタンプが登場しました。
主人公「はっぱみかん」と仲間たちの、やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包みます。
個性やアイデンティティについて考えるきっかけをくれる、唯一無二の絵本の世界観がLINEスタンプで楽しめます。
佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」
スタンプ名：はっぱみかんのとくべつな日常
配信開始日：2025年10月31日(金)
販売価格：1セット(16スタンプ) 50コイン／120円
LINE スタンプショップURL：
https://store.line.me/stickershop/product/31914799/ja
佼成出版社の公式LINEスタンプとして、全16種類がラインナップ。
絵本『はっぱみかん』の主人公「はっぱみかん」や、仲間のみかんたちの豊かな表情が魅力です。
待望の復刊絵本『はっぱみかん』
書名：はっぱみかん
作：風木一人
絵：山口マオ
発売日：2025年10月31日
定価：1,650円(税込)(本体1,500円＋税)
体裁：A4変形判／32ページ
販売場所：全国書店・インターネット書店
ISBNコード：978-4-333-02310-3
原作の絵本『はっぱみかん』は、読者や書店員の声に応えて2025年10月31日に復刊しました。
絵本のプロである書店員からも、個性やアイデンティティについて深く考えさせられるテーマをユーモラスに描いた作品として、多くの推薦コメントが寄せられています。
物語の主人公は、りっぱな葉っぱがついている「はっぱみかん」。
「いちばんきれいで、いちばん目立つ」と、葉っぱがあることを自慢にしていました。
しかしある日、大事な葉っぱを失ってしまい大ショックを受けます。
そんな時、仲間のみかんが大切なことを教えてくれます。
「特別な自分」へのあこがれと、「特別じゃない自分」を受け入れる切なさを描き、「本当の自分らしさとは何か」を考えさせてくれる絵本です。
絵本の世界観が詰まった、ほんわかやさしいLINEスタンプです☆
佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包む！佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」 appeared first on Dtimes.