佼成出版社（東京都杉並区）から、2025年10月31日に待望の復刊をはたした絵本『はっぱみかん』のLINEスタンプが登場しました。

主人公「はっぱみかん」と仲間たちの、やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包みます。

個性やアイデンティティについて考えるきっかけをくれる、唯一無二の絵本の世界観がLINEスタンプで楽しめます。

佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」

スタンプ名：はっぱみかんのとくべつな日常

配信開始日：2025年10月31日(金)

販売価格：1セット(16スタンプ) 50コイン／120円

LINE スタンプショップURL：

https://store.line.me/stickershop/product/31914799/ja

佼成出版社の公式LINEスタンプとして、全16種類がラインナップ。

絵本『はっぱみかん』の主人公「はっぱみかん」や、仲間のみかんたちの豊かな表情が魅力です。

待望の復刊絵本『はっぱみかん』

書名：はっぱみかん

作：風木一人

絵：山口マオ

発売日：2025年10月31日

定価：1,650円(税込)(本体1,500円＋税)

体裁：A4変形判／32ページ

販売場所：全国書店・インターネット書店

ISBNコード：978-4-333-02310-3

原作の絵本『はっぱみかん』は、読者や書店員の声に応えて2025年10月31日に復刊しました。

絵本のプロである書店員からも、個性やアイデンティティについて深く考えさせられるテーマをユーモラスに描いた作品として、多くの推薦コメントが寄せられています。

物語の主人公は、りっぱな葉っぱがついている「はっぱみかん」。

「いちばんきれいで、いちばん目立つ」と、葉っぱがあることを自慢にしていました。

しかしある日、大事な葉っぱを失ってしまい大ショックを受けます。

そんな時、仲間のみかんが大切なことを教えてくれます。

「特別な自分」へのあこがれと、「特別じゃない自分」を受け入れる切なさを描き、「本当の自分らしさとは何か」を考えさせてくれる絵本です。

絵本の世界観が詰まった、ほんわかやさしいLINEスタンプです☆

佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post やさしいことばと豊かな表情がトークをほんわかと包む！佼成出版社 絵本『はっぱみかん』LINEスタンプ「はっぱみかんのとくべつな日常」 appeared first on Dtimes.