「洋服迷子」の大人女性へ！【ユニクロ】おしゃれさんの「愛用トップス」が使えそう♡

「着たい服がわからない」「なんだかどれもしっくりこない」そんな「洋服迷子」の大人女性にこそチェックしてほしいのが、【ユニクロ】。トレンドをほどよく取り入れながらも、毎日の着こなしに寄り添ってくれそうなデザインが多数見つかるはず。今回は、そんなユニクロのトップスにフォーカス。おしゃれさんたちが愛用しているトップスと、その着こなし術をピックアップします。センスの良い人のコーデを丸ごと真似して、明日からの洋服選びを楽ちんにしませんか。

ショート丈 × ワイドリブでサマ見えが狙えそう

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」＜39 DARK BROWN＞\3,990（税込）

「秋コーデに欠かせない万能カーディガン」と、@asamimiiiiさんが推薦するカーディガン。ワイドリブとショート丈のバランスで、すっきり見えとスタイルアップの両方を叶えてくれそうです。ボタンは程よく開けて抜け感を演出し、インナーをのぞかせる着こなしはさすが。深みのあるダークブラウンは黒より柔らかく、秋冬コーデを品よくまとめてくれます。

ボタン付きトップスは“レイヤード”が旬！

【ユニクロ】「ワッフルヘンリーネックTシャツ」＜03 GRAY＞\1,990（税込）

今季は、ボタンデザインのトップスを重ねるレイヤードコーデに熱い視線が集まりそう。@ach_ponさんのコーデは、「メンズのワッフルヘンリーネックTの中にウィメンズのリブヘンリーネックTをレイヤード」とのこと。胸元のボタンのコントラストもきかせ、グッと奥行きのある着こなしに。首元や袖口からのぞく赤が、淡色コーデにホッとする温もりを感じさせます。

短丈 × ボリューム袖で、カジュアルを今っぽく刷新

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」＜39 DARK BROWN＞\1,990（税込・セール価格）

「カジュアルすぎないスウェットが欲しい」という洋服迷子さんに、おすすめしたい1枚がこちら。トレンドのブラウンは落ち着きがありつつ、どこか上品に映る大人のためのカラーと言えるかも。短丈シルエットとボリューム袖のバランスでこなれたムードに仕上がりそう。白Tシャツをのぞかせて抜けをつくれば、シンプルでも洗練された着こなしに。

ベーシックだからこそ上質な素材で差が付きそう

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」＜09 BLACK＞\9,990（税込）

着回し力の高いベーシックなトップスを探している人には、上質素材のセーターが重宝するかも。@yun_wearさんも「寒くなって大活躍」とコメントしているように、シンプルながらも上品さが漂い、これ1枚あれば大人らしく落ち着いたおしゃれを楽しめそう。全19色という豊富なカラー展開なので、自分にぴったりな1枚が見つかるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asamimiiii様、@ach_pon様、@cococloset128様、@yun_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K