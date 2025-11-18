中国で、夫がシャワー中だった妻を感電させて殺害した事件が遅まき公になり注目を集めている。今月初めに判決文が公開され、中国のSNSで大きな話題になっている。

紅星新聞によると、河北省に住むヤンという36歳の男は、2023年3月に妻を感電させて殺害した疑いで最近無期懲役を言い渡された。2010年に結婚した2人は2014年に離婚したが、2017年に復縁した。2人の間には14歳の娘と2歳の息子がいた。

男は妻の不倫を疑い、衝突を繰り返してきた。極度のストレスの中で精神科の相談まで受けていた。男は相談を終えて帰宅した後、また口論になり、妻が「死にたいなら、静かなところへ行って死ね」と言うと激怒し、殺害を決意した。男は妻がシャワーを浴びている間に、温水器のステンレスパイプに電気を流し、妻を感電させた。妻が死亡すると、遺体をベッドに移し、翌朝、自ら警察に出頭した。

検察は、故意かつ計画的な犯行だとして死刑を求刑した。すると、男の娘が裁判所に直接手紙を書き、「父が大きな過ちを犯したことは分かっている。しかし父はいつも優しい人で、家では私たちの面倒をよく見てくれた。戻ってきて私たちを守ってほしい」と訴えた。裁判所は2人の子どもの状況を考慮し、死刑ではなく無期懲役を言い渡した。裁判所は「ヤン氏が服役している間に2人の子どもは成人するだろうが、父親が生きているという事実だけでも情緒的な慰めになる」と量刑理由を明らかにした。