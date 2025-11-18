ミン・ヒジン前ADOR（アドア）代表が、最近のNewJeans（ニュージーンズ）復帰をめぐる混乱の中で二度にわたり立場を表明したことについて、盧英姬（ノ・ヨンヒ）弁護士がその背景を説明した。ミン前代表は15日、盧弁護士のYouTubeチャンネルを通じて「不必要なゴタゴタや解釈は助けにならない」とし、「子どもたち（メンバーたち）が利用されてはならない」と述べ、2度目の声明を公表した。

盧弁護士は17日、YouTubeチャンネル「メブルショー」でミン前代表の声明について、「先月30日、（裁判所がNewJeansとADORの）契約が有効だと判決を下した後、メンバー2人が復帰すると言い、ADORが歓迎の立場を示した」と話した。また「少ししてからミン・ヒジン氏側が『5人が完全体として活動できることを望む』『メンバーたちの進む道を妨げたくない』という趣旨のコメントを出した」と説明した。

続けて「（ミン前代表は）3人を含めた5人全員が戻るものと思い、『おめでとう、頑張ろう』『自分が足を引っ張ってはいけない』と話したということだ」と述べたうえで、「ところがADOR側は『2人はよいが、残るメンバーの意向は不明確なので確認する』と話した」と補足した。

盧弁護士は「ミン・ヒジン氏側は5人全員が戻るものと理解しており、判決では専属契約が有効とされた。控訴期限も過ぎているので戻るのは当然だし、それについて『おめでとう』とまで伝えたにもかかわらず、なぜADORは5人を3対2に分け、一部は受け入れ、残りは受け入れないという対応を取ったのかと疑問に思った」とし、「そうした中で、私のもとに（2度目の声明文が）届いた」と話した。

ミン前代表は2度目の声明文で、「最初から5人を念頭に描いていた。ルックス・音・カラー・スタイル・動線まで全て5人を前提に設計された構造だった。だから人々は熱狂し、だから1つの形が完成した」と述べ、「本質的には私を狙ったものだが、その過程に子どもたちを巻き込まないでほしい。子どもたちは守られなければならないし、利用されてはならない。NewJeansは5人のときに存在する」と強調した。

これについて盧弁護士は、「5人のすべてをつくり上げ、尽力してきた立場からすれば残念だという趣旨であり、自分のせいで万が一メンバーが不利益を受けてはならないという思いから、あのように語ったのだろう」と述べた。

さらに盧弁護士は、「ミン・ヒジン氏の側に立とうとして出てきたわけではない。最初、うちの法律事務所に弁護依頼があった。私が引き受けようとしたものの、よく考えると事が大きくなりそうで、全力で対応できないと思い、受任を断った」と明かした。そのうえで、「そうした過程で、本人たちが『納得できない』と訴えたため、『何が納得できないのか確認してみよう』と話し、私がメブルショーで話してみたいと言った」と付け加えた。

ADOR復帰の過程でNewJeansのメンバーが分かれる形になった点については、「最初に2人が会社と相談して戻ると言い、残りの3人はその後、少し時間がたってから入ると話したようだ」と説明した。