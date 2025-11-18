昨年、大学生の反政府デモで失脚してインドに逃避したシェイク・ハシナ前バングラデシュ首相が、デモ流血鎮圧を指示した容疑で死刑判決を言い渡された。

17日（現地時間）のAFP通信などによると、バングラデシュのダッカ裁判所はこの日、ハシナ前首相に関する欠席裁判で反人道的犯罪で死刑を言い渡した。

裁判所はハシナ前首相の殺害指示、流血鎮圧助長、残酷行為放置の3件の容疑が有罪と判明し、「反人道的犯罪を構成するすべての要素が満たされた」と明らかにした。続いて「我々は被告にただ一つの量刑、すなわち死刑を宣告することに決定した」と述べた。

ハシナ前首相は昨年7月、独立有功者の子孫に対する公職割当に反対する大学生のデモを武力鎮圧するよう指示し、国連の推定で最大1400人を死亡させた容疑を受ける。流血鎮圧の中でもデモは沈静化せず、昨年8月に首相から退いてインドで逃亡した。その後、集団殺害防止失敗・助長など5件の反人道的犯罪容疑で起訴され、検察から死刑を求刑された。

裁判の過程で検察は裁判所に、昨年7〜8月にハシナ前首相が学生デモを鎮圧するために殺傷用武力を使用するよう直接指示したという証拠を発見したと明らかにした。

ハシナ前首相は容疑を全面的に否認しながらインドに留まっているが、今回の判決でバングラデシュ過渡政府はハシナ前首相を自国に送還するようインドに圧力を加えることが可能になった。インドとバングラデシュは犯罪人引き渡し条約を締結していて、バングラデシュ過渡政府は昨年送還を公式要請したが、インドはこれに応じなかった。

判決後、ハシナ前首相は声明を出し、「偏見と政治的な動機がある判決」とし「私に下された判決は民主的な権限がない非選出政府が作って主宰する操作された裁判所で下された」と主張した。ハシナ前首相側は今回の判決に関して最高裁に上告することができる。