なかまたちが集まるクッションなど全3種！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
登場時期：2025年10月30日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年10月もセガプライズに『それいけ！アンパンマン』グッズが登場。
かわいいマスコットや楽しいデザインのクッションなど、3種類のグッズが展開されます！
一緒にクリスマスを楽しみたくなるぬいぐるみもラインナップ。
「アンパンマン」やなかまたちと一緒に、楽しい時間を過ごせそうなプライズが揃っています☆
それいけ！アンパンマン なかよしわくわくマスコット
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全3種（アンパンマン、コキンちゃん、あかちゃんまん）
いろいろなポーズをしている「アンパンマン」となかまたちのマスコット。
「アンパンマン」「コキンちゃん」「あかちゃんまん」の3種類がラインナップされます。
いろんなところに連れて行けるかわいいマスコットです☆
それいけ！アンパンマン プレミアム ふわふわサイコロクッション Ver.2
サイズ：全長約22×22×22cm
種類：全2種（アンパンマンのなかまたち、ばいきんまんのなかまたち）
「アンパンマン」や「ばいきんまん」のなかまたちを描いた、大きなサイコロ型クッションの第2弾が登場。
ほかの面には「メロンパンナちゃん」や「コキンちゃん」、
「クリームパンダ」に「ドキンちゃん」、
「めいけんチーズ」や「フランケンロボくん」、
「しょくぱんまん」に「ホラーマン」、
「カレーパンマン」と「かびるんるん」も登場。
気分に合わせて見せる面を変えられる、カラフルで楽しいデザインのクッションです☆
それいけ！アンパンマン ころふわ たのしいクリスマスぬいぐるみ
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、めいけんチーズ）
クリスマスを楽しんでいる「アンパンマン」たちのぬいぐるみ。
帽子をかぶったり、プレゼントやハンドベルを手にしたぬいぐるみには、ふわふわな生地が使用されています。
クリスマスツリーを持つ「ばいきんまん」も展開される、季節イベントにもぴったりなプライズです☆
サイコロ型のクッションやクリスマステーマのぬいぐるみなど3種類のグッズがラインナップ。
セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
