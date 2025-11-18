ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

登場時期：2025年10月30日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年10月もセガプライズに『それいけ！アンパンマン』グッズが登場。

かわいいマスコットや楽しいデザインのクッションなど、3種類のグッズが展開されます！

一緒にクリスマスを楽しみたくなるぬいぐるみもラインナップ。

「アンパンマン」やなかまたちと一緒に、楽しい時間を過ごせそうなプライズが揃っています☆

それいけ！アンパンマン なかよしわくわくマスコット

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全3種（アンパンマン、コキンちゃん、あかちゃんまん）

いろいろなポーズをしている「アンパンマン」となかまたちのマスコット。

「アンパンマン」「コキンちゃん」「あかちゃんまん」の3種類がラインナップされます。

いろんなところに連れて行けるかわいいマスコットです☆

それいけ！アンパンマン プレミアム ふわふわサイコロクッション Ver.2

サイズ：全長約22×22×22cm

種類：全2種（アンパンマンのなかまたち、ばいきんまんのなかまたち）

「アンパンマン」や「ばいきんまん」のなかまたちを描いた、大きなサイコロ型クッションの第2弾が登場。

ほかの面には「メロンパンナちゃん」や「コキンちゃん」、

「クリームパンダ」に「ドキンちゃん」、

「めいけんチーズ」や「フランケンロボくん」、

「しょくぱんまん」に「ホラーマン」、

「カレーパンマン」と「かびるんるん」も登場。

気分に合わせて見せる面を変えられる、カラフルで楽しいデザインのクッションです☆

それいけ！アンパンマン ころふわ たのしいクリスマスぬいぐるみ

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、めいけんチーズ）

クリスマスを楽しんでいる「アンパンマン」たちのぬいぐるみ。

帽子をかぶったり、プレゼントやハンドベルを手にしたぬいぐるみには、ふわふわな生地が使用されています。

クリスマスツリーを持つ「ばいきんまん」も展開される、季節イベントにもぴったりなプライズです☆

サイコロ型のクッションやクリスマステーマのぬいぐるみなど3種類のグッズがラインナップ。

セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

