リーグきってのスピードスターに、あなたはついていけるか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が出場、4万点を超えるポイントで2着に食い込んだ。試合開始早々、怒涛の4局連続アガリで圧倒したが、特筆すべきは打点力と、その速さ。ファンも「止まらん」「こりゃやべえぞ」と仰天した。

【映像】瞬時に決着！佐々木寿人の爆速対々和

麻雀は、打牌のテンポが求められる。Mリーグでは明確な基準は公表されていないものの、不必要に試合進行を遅らせる行為は禁じられており、今シーズンは審判から進行を早めるように出場選手に警告が入ったこともある。また麻雀最強戦では持ち時間制が導入された。一般的にも、やたらと長考するプレーは嫌われる傾向が強い。そんな中、佐々木は即断即決の代表格。佐々木がいると他の選手も一緒にテンポアップし、試合も早く終わる。

佐々木は親番の東1局から、時間を感じさせない速さで連荘を重ねると、東1局2本場では、ものの3分弱で追加点をあげた。配牌で赤牌を含む5索の暗刻、さらに北も暗刻、南と9筒の対子と、流れ次第では役満・四暗刻も狙えそうなチャンスをもらった。すぐに3筒も重ねて対子としイーシャンテンとすると、4巡目に渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）から切られた1枚目の南はスルー。5巡目、BEAST X・鈴木大介（連盟）から出た9筒はやむなくポンし、3筒・南のシャンポン待ちでテンパイを入れた。

そして6巡目、日向が2枚目の南をツモ切りすると、佐々木からロンの声。対々和・赤の7700点（＋600点）で、あっさりと追加点を奪うことに成功した。一気呵成に攻め立てた佐々木の凄み、さらに速さにファンも驚愕。「魔王モード突入！」「場を掌握してるとはこのこと」といったコメントを並べていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

