楽曲制作からミックスまで全てをセルフプロデュースで手がけるマルチアーティスト、Mizuki Alexandraが、最新シングル「Moment of 0 and 100」を2025年11月14日にデジタルリリースしました。

新曲は、峠を駆け抜けるようなスピード感と、昭和アニメ主題歌を彷彿とさせる懐かしくも力強いエネルギーが融合した、情感豊かなエレクトロ・ロックチューンです。

Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」

リリース日：2025年11月14日

フォーマット：デジタル配信

本作は、“0で100での瞬間”をテーマにした楽曲です。

ドライブシーンを想起させる高揚感のあるリズムと、昭和のアニメソングのようなキャッチーで力強いメロディラインが融合し、スピード感あふれるダイナミックな世界観が魅力。

セルフプロデュースならではの濃密な音像が、アーティストの新境地を鮮烈に印象づけます。

YouTubeではリリックビデオも公開中です。

YouTube リリックビデオ：

Mizuki Alexandra（ミズキ・アレクサンドラ）は、北海道札幌市出身。

作曲・作詞・歌唱・演奏からトラックメイク、ミキシング、マスタリングに至るまでを自身で手掛けるマルチアーティストです。

都内でDJ／ビートメイカーとしてキャリアをスタートし、現在はソロアーティストとして活動しています。

懐かしさと新しさが同居する、疾走感あふれるサウンドに注目です。

Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 昭和アニソンの熱量と疾走感！Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」 appeared first on Dtimes.