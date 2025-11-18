昭和アニソンの熱量と疾走感！Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」
楽曲制作からミックスまで全てをセルフプロデュースで手がけるマルチアーティスト、Mizuki Alexandraが、最新シングル「Moment of 0 and 100」を2025年11月14日にデジタルリリースしました。
新曲は、峠を駆け抜けるようなスピード感と、昭和アニメ主題歌を彷彿とさせる懐かしくも力強いエネルギーが融合した、情感豊かなエレクトロ・ロックチューンです。
リリース日：2025年11月14日
フォーマット：デジタル配信
本作は、“0で100での瞬間”をテーマにした楽曲です。
ドライブシーンを想起させる高揚感のあるリズムと、昭和のアニメソングのようなキャッチーで力強いメロディラインが融合し、スピード感あふれるダイナミックな世界観が魅力。
セルフプロデュースならではの濃密な音像が、アーティストの新境地を鮮烈に印象づけます。
YouTubeではリリックビデオも公開中です。
YouTube リリックビデオ：
Mizuki Alexandra（ミズキ・アレクサンドラ）は、北海道札幌市出身。
作曲・作詞・歌唱・演奏からトラックメイク、ミキシング、マスタリングに至るまでを自身で手掛けるマルチアーティストです。
都内でDJ／ビートメイカーとしてキャリアをスタートし、現在はソロアーティストとして活動しています。
懐かしさと新しさが同居する、疾走感あふれるサウンドに注目です。
Mizuki Alexandra 最新シングル「Moment of 0 and 100」の紹介でした。
