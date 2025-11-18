今秋最後の新栗の味わいを堪能できる！しもつけ彩風菓 松屋「極 栗蒸し羊羹＆栗蒸し羊羹」
栃木県下都賀郡壬生町の和菓子店「しもつけ彩風菓 松屋」が、茨城県笠間産の今秋収穫した新栗を贅沢に使用した「栗蒸し羊羹」と「極(きわみ) 栗蒸し羊羹」の販促を強化します。
最大の魅力は、生栗から仕込む製造が2025年12月初旬までの期間限定であること。
「羊羹より栗の比率が高い」とSNSでも話題の、今秋最後の新栗の味わいを堪能できるチャンスです☆
しもつけ彩風菓 松屋「極 栗蒸し羊羹＆栗蒸し羊羹」
販売期間：生栗からの製造は2025年12月初旬までの期間限定
販売場所：
しもつけ彩風菓 松屋 本店（栃木県下都賀郡壬生町安塚2284-1）
公式オンラインストア
お歳暮や年末年始の贈答用、または自宅での“ちょっと贅沢な和スイーツ”として、店頭およびオンラインストアで特設コーナーの設置や贈答用詰め合わせの拡充などが順次実施されます。
今秋の和栗の収穫が終わりに近づいており、和栗本来の豊かな風味を堪能できるのは、まさにこの時季が最後となります。
極 栗蒸し羊羹
価格：11,880円(税込)
サイズ：縦21cm×横6cm×高さ4cm
より贅を尽くしたスペシャルな栗蒸し羊羹「極」。
新鮮な茨城県笠間産の今秋実った和栗を、惜しみなく自家製の蒸し羊羹に練り込んでいます。
さらに、上部にも隙間なくぎっしりと和栗が並べられた、見た目にも圧巻の贅沢さです。
一年間お世話になった方への特別な贈り物や、自分へのご褒美にも最適です。
栗蒸し羊羹
価格：2,970円(税込)
サイズ：縦16cm×横4.5cm×高さ4cm
創業以来愛され続ける、秋一番人気の看板商品です。
和栗がごろごろと入った贅沢なつくりが特長。
SNSでは「封を開けた瞬間に和栗の香りが広がる」「羊羹より栗の比率が高くてビックリ！」といった声も寄せられています。
切り分けるだけで、和栗の豊かな香りと食感が食卓を華やかに彩ります。
素材と職人技へのこだわり
素材へのこだわりも魅力のひとつ。
栗は、日本一の収穫量を誇る茨城県笠間産の新栗を100％使用。
採れたて・むきたての風味を損なわないよう、鮮度のよい栗を毎日直送しています。
小豆は、北海道十勝平野で収穫された風味豊かな豆を厳選。
和栗の味わいを引き立てるため、自家製餡の製法にこだわり、渋切りや煮上げ時間を絶妙に調整しています。
原材料は「栗・小豆・砂糖・小麦粉・でんぷん・塩」のみ。
保存料や着色料など余計なものは一切加えない、無添加で安心・安全なお菓子づくりを心がけています。
今秋の新栗を味わえる最後の機会。
大切な方への贈り物や、家族団欒のひとときにぴったりです。
しもつけ彩風菓 松屋「極 栗蒸し羊羹＆栗蒸し羊羹」の紹介でした。
