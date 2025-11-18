グランドプリンスホテル大阪ベイの「北欧クリスマスブッフェ」。ローストチキンなど、華やかな北欧料理＆クリスマス料理がずらり
グランドプリンスホテル大阪ベイ1階のブッフェレストラン「The Cafe」では、クリスマスシーズンを彩る特別な「北欧クリスマスブッフェ」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から12月25日（木）まで。
「ミートボール」や「ローストチキン」など、ホリデーシーズンを盛り上げる北欧料理、クリスマス料理がずらりと並び、ビュッフェ台はにぎやかなクリスマスの雰囲気に。華やかなメニューを堪能する非日常体験を。
華やかな北欧料理＆クリスマス料理がずらり。忘れられないホリデーシーズンを
特別なひとときを演出するこのビュッフェでは、北欧の定番料理「ミートボール」や皮をパリパリに焼きあげた豚肉料理「フレスケスタイ」、オープンサンド「スモーブロー」など、北欧を感じさせる料理がラインナップ。加えて、「ローストチキン」などクリスマスの食卓に欠かせない料理に、デザートはショートケーキなどのクリスマススイーツまでバラエティ豊かに用意。
クリスマスや北欧の非日常な世界観を味わえる華やかなビュッフェ。友人や家族、大切な人とともに堪能しながら、素敵なホリデーシーズンを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
吹き抜けが圧巻の開放的なレストラン。国際色豊かなホテルグルメを堪能して
カフェレストラン「ザ・カフェ」はグランドプリンスホテル大阪ベイ1階に位置する、広々としたレストラン。吹き抜け窓のパノラマが圧巻の開放的な空間で国際色豊かなグルメをどうぞ。おすすめは多彩なラインナップが揃うビュッフェ。ぜひ、家族、友人、仲良しグループとともにホテルメイドの本格テイストを堪能して。
