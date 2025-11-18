グランドプリンスホテル大阪ベイの冬アフタヌーンティー。ストロベリーやブルーベリーを使ったスイーツ＆セイボリーが勢揃い
◆グランドプリンスホテル大阪ベイの冬アフタヌーンティー。ストロベリーやブルーベリーを使ったスイーツ＆セイボリーが勢揃い
グランドプリンスホテル大阪ベイの1階コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」にて、冬に旬を迎えるベリー尽くしのアフタヌーンティー「Winter Berry Collection」を開催。期間は、2025年12月6日（土）から12月28日（日）までの土休日限定。
豪華パフェやストロベリー、ブルーベリーなどを贅沢に使用したスイーツ＆セイボリーがラインナップ。さらにパンケーキは食べ放題で楽しめる。心ときめく甘いひとときをどうぞ。
1人ひとつ限定で提供。ベリーの魅力をぎゅっと詰め込んだ「ベリーベリーパフェ」
ベリージュレの層の上に、ベリーソースやホワイトチョコレートクリーム、食感のアクセントとなるベリークランブル、そしてベリージェラートを重ね、ブルーベリーやストロベリーなどのフレッシュなベリーを贅沢にトッピング。
食べ進めるごとに異なる味わいと食感が広がる、まさに“ベリー尽くし”の限定パフェをお楽しみに。
ベリー尽くしのスイーツ＆セイボリーに、2種類のスコーンを用意
3段のティースタンドには、パティシエの感性が光るベリー尽くしのスイーツとセイボリー、スコーンがお目見え。
ティースタンドの最上段には、フォトジェニックな4種のスイーツが勢揃いする。甘酸っぱい「ミックスベリータルト」や、ベリーとチーズの濃厚なマリアージュを堪能できる「ストロベリーチーズケーキ」、鮮やかな赤が印象的な「フランボワーズ」、なめらかな口どけの「ベリーチョコレートパンナコッタ」がラインナップ。ジュエリーのようなスイーツは、思わずうっとりとするほどの美しさ。また、スイーツの合間にセイボリーで口直しも。
スコーンは定番の「プレーンスコーン」に加え、ベリーが香る「ラズベリースコーン」の2種類を用意。伝統的な「クロテッドクリーム」と「ストロベリージャム」とともにいただいて。
パンケーキは食べ放題！豊富なコンディメントで自分好みにカスタマイズ
さらに「Winter Berry Collection」の特典として、パンケーキをビュッフェスタイルで提供。思う存分好きなだけ堪能できるのがうれしい。トッピングは、「ホイップクリーム」「チョコレートクリーム」「ベリーチーズクリーム」の3種のクリームに加え、「チョコレートソース」「キャラメルソース」「ベリーソース」の3種のソース、さらに「チョコレートチップ」「ミックスナッツ」の合計8種類。豊富なコンディメント（トッピング）が用意されるので、自身で自由にカスタマイズし、オリジナルのパンケーキを作ってみて。
きらめくベリーの魅力に浸る、冬のアフタヌーンティーをぜひご堪能あれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大阪のベイエリアホテルで優雅にアフタヌーンティー
大阪のベイエリア・住之江区にあるグランドプリンスホテル大阪ベイ内の「ロビーラウンジ」で楽しむティータイム。高い天井と大窓が特徴的な、スタイリッシュかつリフレッシュできる空間にはゆったりとした時間が流れる。旬の食材を美しく盛り付けたスイーツ＆セイボリーとこだわりの紅茶を味わって。
