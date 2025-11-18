コンラッド大阪のストロベリースイーツビュッフェ。種類豊富ないちごデザートに、フルーツサンド作りが楽しめるDIYコーナーも
コンラッド大阪の「アトモス・イタリアンダイニング」にて、「赤」をまとったいちご尽くしの「The Elegant Red（ジ・エレガント レッド）」ストロベリースイーツビュッフェを開催。期間は、2025年12月1日（月）から2026年2月23日（月・祝）まで。
ティラミスやタルト、ベリーカプレーゼなど種類豊富なスイーツ＆セイボリーが並ぶほか、DIYコーナーではフルーツサンド作りも。美しい「赤」に見惚れながら、心躍るひとときを。
「赤」を基調に、ストロベリーをふんだんに使用したスイーツが盛りだくさん
今年の冬は、愛らしい見た目とジューシーな甘さで人気のストロベリーを使用し、トレンドカラーの赤をテーマにしたスイーツビュッフェが登場。落ち着いた赤と黒で統一されたビュッフェ台には、パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げた約18種類のスイーツがずらりと並ぶ。
板チョコレートのクランチな食感となめらかな口どけのコントラストが絶品な「ストロベリー“パキパキ”ティラミス」は、マスカルポーネの優しい甘さのクリームの上に、板チョコレートを重ねた1品。パリパリと割りながら楽しんで食べてみて。
幾層にも重なる美しい断面が目を引く「ストロベリーと抹茶」は、甘酸っぱいストロベリークリームとほろ苦い抹茶、チョコレートのスポンジが絶妙に調和している。
シフォンケーキは必見！ストロベリーのさまざまな味わいが楽しめるスイーツがずらり
スイーツのなかでも特におすすめは、シェフこだわりの「ストロベリーとルビーチョコレートのシフォンケーキ」。ベリーのような爽やかな酸味とまろやかな甘みを併せ持つルビーチョコレートを使用し、しっとりと口の中でとけるようなシフォンケーキはぜひ食べてほしい必食メニューなのでお見逃しなく。
また、「ストロベリータブレット」や、ニュージーランドではホリデーシーズンの定番である焼き菓子メレンゲをベースにした「ストロベリーパブロバ」など、ストロベリーをたっぷりと使用したバラエティ豊かなスイーツが揃うので、好きなだけ堪能しよう。
自分だけのフルーツサンドが作れるDIYコーナーにもご注目
カウンターからシェフがお届けする人気のDIYコーナー。今回は自分好みに仕上げられるフルーツサンドをお届け。
まずは、ブリオッシュやクロワッサンなどお好みのブレッドを選び、次にシェフが好きなクリームを挟んで提供してくれる。さらに、ストロベリーや色とりどりのフレッシュフルーツ、お好みのデコレーションで彩れば、自分だけのフルーツサンドができあがり。フレッシュストロベリーはデコレーションに使うだけでなく、そのまま堪能することもできる。自分だけのオリジナルフルーツサンドをぜひ作ってみて。
ストロベリーと組み合わせた総料理長オリジナルのセイボリーが勢揃い
イタリアンレストランで研鑽を積んだ総料理長が用意する「赤」にインスパイアされたセイボリーも登場。
ベリーとトマトを使用した華やかな「ベリーカプレーゼ」や、クリスマス料理のサラダとしてイタリアの食卓にも登場する冬野菜のカリフラワーとストロベリーを使用した「カリフラワーとストロベリーのマリネ」などの冷製メニューに加え、ホットコーナーには、ビーツの赤色が映える「ペンネパスタ、豚肉の煮込みとビーツのソース」、ほんのりとしたストロベリーの酸味がクリーミーな味わいと絶妙にマッチした「ストロベリーリゾット、ピスタチオ、ストロベリーバルサミコ」など、すべての料理にストロベリーを使用した総料理長のオリジナルメニューをお楽しみに。
上品で洗練されたいちご尽くしのビュッフェメニューは写真映えすること間違いなし。秋冬トレンドカラーの「赤」に染められたスイーツ＆セイボリーを存分に堪能しよう。
◆ビュッフェの会場は？
地上200mからのパノラマビューを眺めながら品数豊富なビュッフェを満喫
肥後橋駅・渡辺橋駅直結のコンラッド大阪40階にある「アトモス・イタリアンダイニング」。まるで天空にいるかのような、美しいパノラマビューは必見。夜景がきらめき、ロマンチックな非日常の空間となるディナータイムはもちろん、朝食からランチ、スイーツ、一日を通してイタリア料理を中心としたビュッフェが堪能できる。
