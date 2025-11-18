渋谷の冬の風物詩。大人気のイルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」が今年も開催。雪だるまモチーフの新演出も
◆渋谷の冬の風物詩。大人気のイルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」が今年も開催。雪だるまモチーフの新演出も
毎年大人気のイルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」が、2025年12月4日（木）から25日（木）までの期間開催される。今年のテーマは「青の洞窟 THE SNOWMAN」。雪だるま型の巨大バルーンが登場し、親しみやすく温かな世界観を演出。さらに、渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木までの約900mが青の光できらめき、美しく幻想的な雰囲気に。大切な人と一緒に、渋谷の冬の風物詩を堪能してみては？
今年は雪だるまをモチーフにした新演出が楽しめる
「青の洞窟 SHIBUYA」は、累計1,500万人以上（※）が訪れた人気のイルミネーションイベント。今年も2025年12月4日（木）から25日（木）まで開催され、渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木までの道のりを幻想的な青の光で包み込む。
今回のテーマは「青の洞窟 THE SNOWMAN」。昨年好評だった巨大バルーン演出を進化させ、雪だるまの姿に！ より親しみやすく温かな世界観になっているのだそう。バルーンには、雪や星、オーロラを思わせる映像を投影し、見る角度や時間帯によって異なる表情に。
ケヤキ並木を彩る青一色のイルミネーションと、雪だるまをモチーフにした新演出を楽しんで。
※2016年〜2019年、2022年〜2024年の計7回の累計来場者数
