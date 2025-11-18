NTTドコモ、スタンダードスマホ「Galaxy A36 5G SC-54F」にAndroid 16／One UI 8へのOSバージョンアップを提供開始
|NTTドコモ向けスタンダードスマホ「Galaxy A36 5G」がAndroid 16に！
NTTドコモは11日、同社が2025年6月に発売した「2025年夏モデル」のうちの5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Galaxy A36 5G SC-54F」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年11月11日（火）に提供開始したとお知らせしています。
主な更新内容は以下のように案内されており、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自ユーザーインターフェース「One UI 8」にもバージョンアップされ、これらについてはメーカーの公式Webページ『One UI | Samsung Japan 公式』をご参照ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください。
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・5G+ RAT表示対応
今回のアップデートにより、通信時のRAT表示が広帯域な5G周波数（3.7GHz、4.5GHz、28GHz）による5G通信時は「5G＋」となります。RAT表示の詳細はこちらをご確認ください。
＜改善される事象＞
・Wi-Fi接続およびWi-Fiテザリング利用時にWi-Fi切断や端末再起動する場合があります。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2025年9月になります。）
Galaxy A36 5G SC-54FはSamsung Electronicsが展開する「Galaxy」ブランドにおけるエントリーからミッドレンジクラスのGalaxy Aシリーズにおける2025年モデル「Galaxy A36 5G」のNTTドコモ版で、新たにGalaxy Aシリーズでは初の創造性を再考する人気のA機能「Galaxy AI」搭載を含むAwesome Intelligenceを統合し、耐久性と寿命の向上、堅牢なセキュリティーとプライバシー保護を実現して安全で長持ちするモバイル体験を提供する製品に仕上がっています。
ディスプレイは画面上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の約6.7インチFHD+（1080×2340ドット）Super AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約385ppi）で、最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度1200nits（ピーク時）、8bitカラー（1600万色表示）、ビジョンブースターなどとなっており、パンチホール部分には約1200万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証として画面内指紋センサー（光学式）も搭載しています。
主な仕様はたQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform」および6GB内蔵メモリー（RAM）および128GB内蔵ストレージ、5000mAhバッテリー、急速充電（最大45W）、USB Type-C端子（USB 2.0、OTG）、Wi-Fi 6（2.4および5GHz）、Bluetooth 5.4、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GPSなど）など。なお、microSDカードなどの外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載です。リアカメラは以下の構成に。
・約5000万画素CMOS（1／1.96型、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.8、OIS）
・約800万画素CMOS（1／4.0型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角123°）
・約200万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
また画面は強化ガラス「Gorilla Glass Victus+」（Corning製）で覆われ、背面パネルもGorilla Glass Victus+が用いられて落下などでも割れにくく傷が付きにくくなっているとし、側面などのフレームは樹脂製となっており、防水・防塵（IP68）に対応しています。サイズは約162.9×78.2×7.4mm、質量は約195g。
本体色はオーサムラベンダーおよびオーサムブラック、オーサムラベンダー、オーサムライムの4色展開。SIMはnanoSIMカード（4FF）が1つとデュアルeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートしており、nanoSIMカード×2またはnanoSIMカード＋eSIM、eSIM×2のどれかで利用できます。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・サムスン電子ジャパン、新スタンダードスマホ「Galaxy A36 5G」を発表！メーカー版「SM-A366Q」とNTTドコモ版「SC-54F」が6月26日発売。価格は5万490円 - S-MAX
・新スタンダードスマホ「Galaxy A36 5G」を写真や動画で紹介！メーカー版「SM-A366Q」とNTTドコモ版「SC-54F」が発売【レビュー】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 15がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新方法は本体のみで手動で行うにはアプリ一覧から「設定」アプリを起動して「ソフトウエア更新」→「ダウンロードおよびインストール」から実施します。
詳細は『「Samsung Galaxy A36 5G SC-54F」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：1226KB）』または『「Samsung Galaxy A36 5G SC-54F」パソコン接続によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：1167KB）PDF』をご参照ください。ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」で確認可能。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデートは、電波状態（Wi-Fi接続）の良好な場所で行ってください。
・アップデートは本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
・アップデートの前に以下の準備を行ってください。
・本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する
・本端末を充電し、電池残量を十分な状態にする
・本端末で直接ネットワークに接続してアップデートを行う場合は、電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・アップデート（ダウンロード、アップデートファイルのインストール）には時間がかかる場合があります。
・アップデートファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。
・アップデート中は、下記のような操作は絶対に行わないでください。
・本端末やパソコンの電源を切る
・Smart Switchを終了する
・USB Type-Cケーブルを取り外す
・国際ローミング中にアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続（nanoUIMカード未挿入）で行ってください。
・国際ローミング中にアップデート、もしくは、圏外中に端末本体でのアップデートを実行すると「Wi-Fiの電波が受信できない場所ではインストール処理を開始できません」と表示されます。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。
・ahamoプラン以外をご契約のお客様
取扱説明書裏表紙に記載のお問い合わせ先またはドコモショップへお問い合わせください。
・ahamoプランをご契約のお客様
ahamo専用アプリまたはahamoのホームページよりチャットにてお問い合わせください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客さまの責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
・アップデート後、[ロック画面の通知]メニューから[通知内容を表示/非表示]の項目が削除されます。バージョンアップ前の設定値はそのまま維持されます。バージョンアップ後は、設定メニュー画面→[通知]→[アプリの通知]から引き続き設定可能です。
・アップデート後、セキュリティフォルダの指紋認証が削除されます。 必要に応じて再設定ください。 再設定する際、ロック画面の指紋と異なる指紋登録も可能になります。
・アップデート後、高コントラストフォント設定値がデフォルトOFFになります。必要に応じて再設定ください。
・アップデート後、ドコモ絵文字がご利用できなくなります。サムスン電子が提供する絵文字をご利用ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy A36 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・Samsung Galaxy A36 5G SC-54Fのソフトウェアアップデート | お客さまサポート | NTTドコモ
・Samsung Galaxy A36 5G SC-54F | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
・Samsung Galaxy A36 5G SC-54F | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ