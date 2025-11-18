愛子さまが、初の海外公務としてラオスに出発されました。国家主席への表敬訪問や晩さん会出席、戦争関連施設の視察など多くの予定が組まれています。進講した専門家に、愛子さまのご様子について聞きました。注目すべきポイントはどこにあるのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「愛子さま初の海外公務 注目は？」をテーマに解説します。

■「精いっぱい頑張ってきます」

加納美也子・日本テレビ解説委員

「初めての外国公式訪問先がラオスとなった愛子さま。注目ポイントを詳しくお伝えします」

「愛子さまは17日午前10時すぎ、皇居を出発されました。羽田空港では、準備した宮内庁職員らへのお礼を述べるとともに、『私自身も精いっぱい頑張ってきます』と話されました」

「この後、民間機でタイを経由してラオスの首都・ビエンチャンに、日本時間の17日夜に到着される予定です」

鈴江奈々アナウンサー

「少し長旅になりそうですけれども、今回、愛子さまは外国に公式訪問されるということで、まさに日本の顔として向かわれることになるわけですよね」

■ラオス訪問は6日間…主な日程は？

加納解説委員

「愛子さまはラオスを6日間訪問されます。18日、首都にある凱旋門『パトゥーサイ』を視察されるほか、国家主席への表敬訪問などにも臨みます」

「晩さん会では外国で初めて公式にお言葉を述べられる予定で、注目されています。お言葉は公的な場での挨拶やスピーチなどのことですが、これまで国内の公務でもお言葉を述べられたのは、今年 5月の世界災害救急医学会の開会式の一度だけです」

「晩さん会でどのようなお言葉を述べられるのか楽しみです。そして、19日はベトナム戦争当時の不発弾による被害について伝える施設などを訪れ、20日は国立博物館や小児病院などを視察されます」

「21日は在留邦人や日本とゆかりのあるラオスの人と面会。22 日に帰国される予定となっています。こうした外国公式訪問というのは、両国の政府間で調整して決まるものです。今回の訪問も閣議を経て了解された特別なものです」

斎藤佑樹キャスター

「初めての海外への公式訪問なのに6日間もあって、しかも予定がぎっしり詰まっています。そういうものなんですね」

加納解説委員

「割とハードに見えますけれども、皇族方の外国訪問は近年は1週間前後が多いので、珍しいことではないんですよね。ちなみに天皇陛下の初めての外国公式訪問は 1982年のブラジルで16日間でした」

■初めての訪問先になぜラオスが？

加納解説委員

「今回、なぜラオスが選ばれたのか。今年は日本とラオスとの外交関係樹立70周年にあたる年で、ぜひ愛子さまに来ていただきたいということで、ラオス政府からの招待がありました」

「今年5月には天皇陛下がラオスの国家主席と懇談。この時に陛下は『愛子も今回のラオス訪問を大変楽しみにしています』と話されていました」

「ラオスは日本が国際援助を長年進めてきた国で、1965年にJICAの海外協力隊が派遣された最初の国です。とてもゆかりの深い国です」

森圭介アナウンサー

「私もラオスに昔行ったことがありますけれども、親日ムードが非常に強い国で、話しかけられることもありました。とても素敵なところだったなと思い出しますね」

■陛下は皇太子時代の13年前にご訪問

「（ラオス）国民の皆さんからどんな歓迎を受けるのかも楽しみですよね。過去には、陛下もラオスを訪問されたことがあります。陛下が皇太子時代の 2012年です。今回の訪問を前に、この時のアルバムをご一家で見たそうです」

「当時の映像では贈られた民族衣装を陛下が着ていますが、陛下は今も大切に持っていて、ご一家でこれを見るなどしながら、ご自身が訪問された時のことを話されたそうです。また、両陛下はこれまでの外国訪問の経験をふまえて助言もされたということです」

瀧口麻衣アナウンサー

「今までも素敵な関係を築かれてきたということで、その関係をもとに、そしてまた今回の訪問で、新たにより良い関係を築いていけるといいですね」

加納解説委員

「両陛下は、今回の訪問が日本とラオスの友好親善関係がより深まり、発展することを願われているということです」

■歴史・文化・不発弾問題について講義

加納解説委員

「愛子さまは公式の外国訪問は初ですが、私的な訪問はこれまでもありました。4歳だった2006年にご一家でオランダで静養したほか、高校2年生だった2018年にはサマースクールに参加するため約3週間イギリスに滞在されました。今回はそれ以来の外国となります」

「愛子さまは公式訪問に向けて準備される中で、ラオスの専門家から両陛下と共に講義を受けられたそうです」

「ラオスの歴史や文化、日本との関係、不発弾問題などについて、天皇ご一家に進講した東京外国語大学の菊池陽子教授から、実際にどんなお話をしたのか聞きました」

■内戦で被害を受けた場所について質問

菊池教授

「愛子さまは非常に熱心に聞いてくださって、メモを本当にたくさん取られているので、ラオスのことを勉強しようと思っててくださるんだなとすごく感じましたね」

「ラオスの内戦期の時にひどく被害を受けた場所があるんですけれども、そちらに関しての質問などをいただきましたので、戦争の被害を受けた方に対してのお気持ちを寄せてらっしゃるのかなと思いました」

■不発弾被害を伝える施設もご訪問

加納解説委員

「愛子さまは19日、ベトナム戦争当時に米軍によって隣国のラオスにも投下された不発弾の被害を伝える施設を訪問されます」

「菊池教授は『愛子さまのような若い皇族が訪問されるということは、これからラオスとの関係を未来につなげるという大きな意味がある』と話していました」

鈴江アナウンサー

「日本とラオスは伝統的に良好な関係性ということですけれども、私は行ったことがなくて知らないことも多いですし、愛子さまの今回の訪問で文化や歴史を知るきっかけになるといいですね」

加納解説委員

「ラオス訪問に向け、心を込めて準備を進めてこられた愛子さま。若い皇族としてフレッシュな感性で、どのような国際親善の形を見せられるのか楽しみです」

