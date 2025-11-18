不安症状で活動休止中のVERIVERY・ホヨン、11月27日に入隊へ…カムバックには不参加

ボーイズグループVERIVERYのメンバー、ホヨンが来る11月27日から国防の義務を履行する。最近グループの再契約およびカムバックが知らされたなか、ホヨンは活動をともにできずに入隊することになった。

去る11月17日、所属事務所JELLYFISHエンターテインメントは、公式コメントを通じて、「ホヨンが11月27日、社会服務要員として兵役義務を履行する予定だ」と明らかにした。

所属事務所は「訓練所入所当日、別途公式イベントは行われない」として、「安全のためにファンの皆さんの現場の訪問および代替服務勤務地の訪問は慎むようお願いする」と伝えた。

また、所属事務所は、「ホヨンが国防の義務を誠実に遂行し、健康な姿で除隊できるよう温かい応援と愛をお願いする」と付け加えた。

ホヨン

2023年10月、ホヨンは心理的な不安症状により活動を一時的に休止した。当時、JELLYFISHエンターテインメントは「ホヨンは心理的な不安症状で病院を訪問し、医療スタッフの所見により十分な休息と安定が必要だと判断され、慎重な議論の末に活動を一時的に中断し、休息を取り治療に集中することに決めた」と知らせた。

ホヨンに先立ち、メンバーのミンチャンも2022年12月より頻繁な体調不良と心理的な不安症状で活動を中断中だ。

なお、VERIVERYは最近、メンバー全員が所属事務所と再契約を締結し、カムバックを知らせたが、ホヨンとミンチャンは兵役義務履行などにより当分グループ活動に参加できない状況だ。

前作以来、2年7カ月ぶりにリリースする4thシングルを通じたカムバック活動も、ドンホン、ケヒョン、ヨンホ、ヨンスン、カンミンの5人のメンバーだけで行うことになる。