

岡田准一と二宮和也

岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督がこのほど、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」戦神祭に出席した。

本作で岡田は、主演・プロデューサー・アクションプランナーの３役を担った。演じたのは、かつて「人斬り刻舟」と恐れられた剣の達人であり、病に苦しむ家族のために「蠱毒」参加を決意した主人公・嵯峨愁二郎。

そんな岡田が初めてプロデューサーに挑戦した本作に自ら出演を希望した二宮は、すべての発端とも言える謎に包まれたゲーム蠱毒を運営する槐（えんじゅ）役。「（ゲーム開始の宣言をする天龍寺のシーンでは）こんなにすごいオールスターキャストたちが、僕の方を見て、僕の話を聞いてくれて。こんなにすごいことは無いなと圧倒されてしまいました」と冒頭のシーンを振り返った。

更に「（岡田さんに）呼んでくれて嬉しかったです。贅沢な時間でしたし、今ここにいれて幸せです」と本作に参加した喜びを語り、自身初のプロデューサー作品に不安を感じていたという岡田も「こうして応援してくれる後輩やみんなに助けられました。これが最後でもいいという思いで取り組んだ作品です」と改めて『イクサガミ』にかけた情熱と想いを明かした。