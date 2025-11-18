木村拓哉と「QX80」 愛犬との日常に映る一台

俳優で歌手として活躍する木村拓哉さんが乗る一台として、インフィニティ「QX80」が注目を集めています。

2025年7月、木村さんのインスタグラムに投稿された写真には、愛犬との買い物風景とともに車内の一部が映り込み、その愛車に多くの関心が寄せられました。

キムタクの高級SUVが話題に！（Photo：時事通信フォト 画像は第３８回東京国際映画祭で行われた映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の舞台挨拶にて）

【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級SUV」を画像で見る！

インフィニティは、トヨタのレクサスに相当する日産の高級ブランド。その中でもQX80はフラッグシップSUVとして位置づけられています。

日本では正規販売されておらず、逆輸入車として扱われるため、国内で見かける機会は限られています。

QX80は、全長約5.3メートル、全幅2メートル超という大型サイズを誇り、重厚なグリルやシャープなヘッドライトが印象的です。外観は力強さと洗練さを兼ね備えており、街中でもひときわ目を引くデザインとなっています。

搭載されるのはV型8気筒5.6リッターエンジンで、最高出力は400馬力、最大トルクは560Nmを発揮します。7速ATとの組み合わせにより、滑らかで力強い走りを実現しています。

車内にはBOSE製の高級オーディオシステムやウッドパネル、本革シートなどが採用されており、ラグジュアリーSUVとしての存在感は圧倒的です。

木村さんは以前からQX80を愛用しているとみられ、センターコンソールの形状などから2020〜2021年モデルの可能性が高いと推定されています。

2021年モデルの米国での新車価格は6万9050〜8万3300ドル（約1014万〜1223万円）となっています。

※ ※ ※

木村さんのインスタグラムに投稿された写真には、QX80の特徴的なインテリアが確認でき、ファンの間では「やっぱりキムタクはクルマ選びもかっこいい」「渋すぎる選択」といった声が広がっています。

SNSではQX80そのものへの関心も高まっており、「インフィニティって日産なの？」「QX80ってどんな車？」といった疑問のほか、「このサイズ感、日本で乗るのは大変そう」「でも乗ってみたい」といった憧れの声も見られます。

価格に対しては「1000万超えはすごい」「でもキムタクなら納得」といった反応が寄せられており、QX80のスペックと木村さんのイメージが重なることで、より強い印象を与えているようです。

さらに、「インフィニティって初めて聞いた」「日産の海外ブランドってことか」といった声もあり、ブランドそのものへの認知も広がりつつあります。

木村さんのライフスタイルとともに、QX80のある日常にも注目が集まっており、今後もその存在感はますます高まっていくことでしょう。