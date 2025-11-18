家族を養うため、と仕事一筋できた山口さん（仮名・60歳）。60歳の定年を迎え、退職金と貯蓄で老後資金は万全、夫婦で悠々自適なセカンドライフが始まるはずでした。しかしその夜、妻が差し出したのは「離婚届」。夫にとっては過去でしかない30年前の言動が、まさか数千万円の老後資金と、老後設計を揺るがす事態を招くことになるとは、思いもよりませんでした。本記事ではCFPの伊藤寛子氏が、「老後の安心」のために、「お金の準備」だけでなく備えておくべきことについて、山口さんの事例を元に解説します。

老後資金も家庭も問題ないはずなのに…思いも寄らぬ「妻からの申し出」

山口さん（仮名・60歳）は有名大学を卒業後、一流商社に就職。以来、仕事一筋で、家族を養うために身を粉にして働いてきました。休日の接待ゴルフや飲み会も、成果を上げるための努力の一環でした。

60歳の定年で受け取る退職金は約2,500万円、年金見込み額は夫婦で月30万円。約5,000万円ある貯蓄と合わせれば、悠々自適な老後生活を送れる見込みです。息子と娘は就職して独立し、家庭も円満。少なくとも、山口さんはそう信じ込んでいました。

定年を迎えた夜、「これからは仕事のペースも落ち着くし、夫婦ふたりでゆっくり旅行でも」と思っていた矢先のことです。

「あなた、少し話があるの」

妻（57歳）に呼ばれた山口さんは、「これからの旅行の相談か？」と呑気に構えていました。 ところが、妻は静かにテーブルの上に白い封筒を置きました。

中を開けた瞬間、山口さんは息をのみました。封筒の中には、記入済みの「離婚届」と、「財産分与に関する計画書」が入っていたのです。

妻は弁護士と離婚に向けた相談を始めており、離婚後の住まい、生活費、年金分割など、すべて計画済みだったのです。

「離婚を切り出すのは定年後に」と決めていたのは、夫の退職金が確定するタイミングを見計らってのことでした。「老後は一緒に」と考えていたのは夫だけ。

「一体なぜ？」

「俺が何かしたか？」

心当たりが一切ない山口さんは、呆然とするしかありませんでした。 そんな山口さんに妻が語り始めたのは、なんと30年前、長男が生まれた時のことでした。

「あなたにとっては大昔のこと、あるいは何も気づいていなかったかもしれないけど。あの時のあなたの言動を、私は一生忘れることができません」

妻に深く刻まれた「産後に受けた心の傷」

当時、山口さん夫妻は20代半ば、初めての子どもを授かりました。無事出産した喜びも束の間、妻は退院後、産後の傷の痛みを抱えながら、寝不足のなかで必死に育児をしていました。

しかし、山口さんは「仕事が忙しい」「会社の飲み会だから」と帰りが遅い毎日。退院直後から育児は完全に妻任せでした。 頼りの妻の母親も体調を崩しており、誰にも助けを求められない日々。そして退院から2週間後、妻は乳腺炎で40度の高熱を出してしまいます。

妻は当時を振り返りながら、言い募りました。

「身体が辛くて、自分のことだけでも精一杯なのに、それでも赤ちゃんは泣き続ける。私が『お願い、今日だけでいいから会社を休んで、私を病院に連れて行って』って頼んでも、あなたは心配する声ひとつかけずに『今日はどうしても外せない会議があるんだ』とだけ言って出て行ったのよ」

「しかもその週末、熱が下がらず苦しむ私に対して『大事な接待ゴルフがある。出世がかかってるんだ』あなたはそう言って、高熱の私と赤ちゃんを二人きりで家に残して、出かけて行ったのよ。その瞬間、『この人は、私が人生で一番つらい時に、私と子どもを見捨てたんだ』『この人と一生添い遂げるなんて無理だわ』って心底思ったわ」

山口さんは、「そんな昔のことで…？」「俺だって若かったし、その頃は仕事が本当に大変な時期で…」「謝るよ、悪かった！」 と必死に弁解しましたが、妻は静かに首を横に振りました。

「結局、それからもあなたは常に家族よりも仕事が最優先。そのスタンスが変わることはなかったわ」

「昔の心の傷」が顕在化するタイミング

出産・育児という女性が心身ともに最も過酷な時期に受けた「心の傷」は、数十年という時を経て再び浮かび上がることがあります。それが顕在化しやすいのが、「子どもの独立」や「夫の定年退職」という節目のタイミングです。

子どもが無事独立すると、教育費などの経済的な責任や、子育てという共通の目的を一旦終え、親としてではなく、夫婦として向き合う時間が増えます。

また、定年時に「退職金」が確定する方が多いため、妻からすれば長年の「内助の功」に対する正当な権利として、退職金も含めて財産分与を要求できるタイミングでもあります。

さらに、心理的な面では、これまで「仕事で不在」だった夫が「退職して四六時中家にいる」ようになることで、妻の我慢が限界に達する、というケースも少なくありません。

財産分与・退職金・年金…離婚の現実的な代償

熟年離婚となれば、夫婦の老後設計は大きく揺らぎます。 婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、原則として2分の1（事情により変動あり）ずつ分け合うのが基本ルールです。妻が専業主婦やパートであったとしても、家事・育児という「内助の功」があったからこそ、夫は外で働くことができた、という考え方に基づいています。

財産分与の対象となる主な財産は、次の通りです。

・預貯金・有価証券： 婚姻期間中に貯めた分の半分。（名義が夫でも共有財産とみなされ、分与の対象となります。）



・不動産（自宅）： 売却して折半。または夫が住み続ける場合は、妻に相応の現金を支払う必要があります。



・生命保険： 貯蓄型の生命保険の「解約返戻金」も、婚姻期間に相当する部分は分与対象となります。

これらの財産分与により、「悠々自適な老後の資金」と考えていた資産が、一瞬にして半減する可能性があります。

さらに、熟年離婚で最も影響が大きいのが、退職金と年金です。 退職金は「給与の後払い」としての性質が強いため、婚姻期間中に相当する部分は、夫婦の共有財産とみなされます。

山口さんの退職金が2,500万円だとすると、勤続38年、婚姻期間が35年だった場合、「2,500万円 × (35年 / 38年) ≒ 約2,302万円 ※税金を考慮しない場合」が財産分与の対象となり、その半分（約1,151万円）が妻の権利となる可能性が高くなります。

また、長年専業主婦、あるいは扶養内パートだった場合、離婚後に受け取れる年金は基礎年金（国民年金）部分のみとなり、生活が困窮してしまいます。

それを防ぐために、「年金分割制度」により婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を最大2分の1まで分けることができる「合意分割」と、平成20年4月以降に国民年金第3号被保険者（専業主婦など）であった期間については、一方からの請求だけで自動的に2分の1が分割される「3号分割」があります。

大黒柱として家計を支えていた夫からすると、「将来受け取るはずだった厚生年金が生涯にわたって減額され続ける」ことで、想定していた老後資金が大きく不足する可能性があります。

老後の安心は「お金」だけではつくれない

資産防衛の観点からいえば、離婚という選択を避けるのが賢明です。 山口さんは必死に働いてきて、「家族の暮らしも子どもの教育も十分責任を果たした。老後資金もしっかり蓄えられた。」という自負がありました。

しかし、離婚届を前にして山口さんはようやく、「お金」や「家族を養う責任」だけでは家族の関係を保てていなかったことを思い知りました。

老後に向けて大事なのは、「お金の準備」だけではありません。 老後のライフプランには、資産の棚卸しだけでなく、夫婦の「心の棚卸し」も必要です。これからの人生を誰と、どのように過ごしていきたいか。それを定年後に初めて考えるのではなく、もっと早い段階から徐々に夫婦で共有していくことが、お互いの価値観や認識のズレを埋めていくことにつながります。

金銭的にも、精神的にも安心して老後を迎えるためには、お互いを理解した上でライフプランを描くことが大事ではないでしょうか。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）