【糸島市・筑前前原】豆乳粥×ネギパイで体ぽかぽか / 香港風朝ごはんなら「テディのおかゆや」【ガジェ通糸島編集部】
ますます寒くなってきた今日この頃。
こんな季節は、体の内側から温かい食べ物を求めます。
今回は、朝7時から開いている！ あったか本格中華がゆが食べられるお店「テディのおかゆや」をご紹介します！
駅からたった徒歩2分！ 立地最高の場所にあるかわいらしいお店。
▲「テディのおかゆや」は、糸島の玄関口である筑前前原駅からすぐそこの「イリスロード」という通りの中にあります。
▲かわいらしい看板を発見！
お店が建物の2階にあるため、この看板を探すとわかりやすいです。
▲いざ、店内へ！
▲中は、こぢんまりとしていながらゆったりと落ち着く雰囲気。
朝日が差し込む気持ちの良い空間です。
ところどころに装飾してある中国のシールがかわいらしい。
▲メニューはこちら。
お店のオリジナルメニューが全部で5種類あるのに加え、「3 Choice Okayu」は、記載してあるトッピングから3種類自分の好きなものを選び、その人のオリジナルのおかゆを注文することができます。
すべて同じ種類、例えば「エビ」「エビ」「エビ」なんてことも可能です！ 笑
追加トッピングをしたり、大盛りにしたりすることもできちゃいます。
▲サイドメニューもあります。
もち餃子、ネギパイ、大根もち……。どうしよう、全部食べたい。
ワンタンスープやヌードルなんかもあります！
食べる前から、メニューを決めるのでもうすでに楽しいです。
心に、身体に沁みる！ やさしさと旨みに溢れたお粥を堪能。
▲バンバンジーとパクチーの豆乳粥とネギパイ。
▲上から撮っても、良い感じ。
▲全体的によく混ぜてお召し上がりくださいとのこと。
めっちゃ優しい沁みる〜〜〜！
きゅうりと鶏ささみが入っていてさっぱりしているのに、豆乳ベースだからまろやかで優しさを感じる。
そして、きゅうりと胡桃の食感がいいアクセントになっています。
思わず、「ふぅ」と、吐息が漏れてしまいました。
あっさりしているんだけど、良い感じにとろみがあって生姜も効いていて、これは、家庭ではなかなかできないお粥です……！
▲辛さが足りなかったら、こちらを足して調整することもできます。
▲ネギパイ、バリッバリ！
バリバリを超えて、「バリッバリ」。
嚙むたびに溢れてくる旨み。その正体の一つでもある脂。
なかなかギルティな味です。
そう感じながらも、これははまっちゃうやつ……。
お粥につけて食べても美味しいです。
本格的で、温かく心もおなかも満たされる素敵なお店でした。
これから益々肌寒くなってくる季節。
朝ごはんにでも、お昼にでも、身体のうちから温めに、ぜひ一度訪れてみてください♪
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央2丁目5-14 MYビル2階「テディのおかゆや」
営業時間：7:00-15:00（月曜定休）
(執筆者: AYATAKA)