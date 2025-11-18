ますます寒くなってきた今日この頃。

こんな季節は、体の内側から温かい食べ物を求めます。

今回は、朝7時から開いている！ あったか本格中華がゆが食べられるお店「テディのおかゆや」をご紹介します！

駅からたった徒歩2分！ 立地最高の場所にあるかわいらしいお店。

▲「テディのおかゆや」は、糸島の玄関口である筑前前原駅からすぐそこの「イリスロード」という通りの中にあります。

▲かわいらしい看板を発見！

お店が建物の2階にあるため、この看板を探すとわかりやすいです。

▲いざ、店内へ！

▲中は、こぢんまりとしていながらゆったりと落ち着く雰囲気。

朝日が差し込む気持ちの良い空間です。

ところどころに装飾してある中国のシールがかわいらしい。

▲メニューはこちら。

お店のオリジナルメニューが全部で5種類あるのに加え、「3 Choice Okayu」は、記載してあるトッピングから3種類自分の好きなものを選び、その人のオリジナルのおかゆを注文することができます。

すべて同じ種類、例えば「エビ」「エビ」「エビ」なんてことも可能です！ 笑

追加トッピングをしたり、大盛りにしたりすることもできちゃいます。

▲サイドメニューもあります。

もち餃子、ネギパイ、大根もち……。どうしよう、全部食べたい。

ワンタンスープやヌードルなんかもあります！

食べる前から、メニューを決めるのでもうすでに楽しいです。

心に、身体に沁みる！ やさしさと旨みに溢れたお粥を堪能。

▲バンバンジーとパクチーの豆乳粥とネギパイ。

▲上から撮っても、良い感じ。

▲全体的によく混ぜてお召し上がりくださいとのこと。

めっちゃ優しい沁みる〜〜〜！

きゅうりと鶏ささみが入っていてさっぱりしているのに、豆乳ベースだからまろやかで優しさを感じる。

そして、きゅうりと胡桃の食感がいいアクセントになっています。

思わず、「ふぅ」と、吐息が漏れてしまいました。

あっさりしているんだけど、良い感じにとろみがあって生姜も効いていて、これは、家庭ではなかなかできないお粥です……！

▲辛さが足りなかったら、こちらを足して調整することもできます。

▲ネギパイ、バリッバリ！

バリバリを超えて、「バリッバリ」。

嚙むたびに溢れてくる旨み。その正体の一つでもある脂。

なかなかギルティな味です。

そう感じながらも、これははまっちゃうやつ……。

お粥につけて食べても美味しいです。

本格的で、温かく心もおなかも満たされる素敵なお店でした。

これから益々肌寒くなってくる季節。

朝ごはんにでも、お昼にでも、身体のうちから温めに、ぜひ一度訪れてみてください♪

〒819-1116

福岡県糸島市前原中央2丁目5-14 MYビル2階「テディのおかゆや」

営業時間：7:00-15:00（月曜定休）

(執筆者: AYATAKA)

