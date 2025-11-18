

100円ショップの売り場から、いま「消滅の危機にある業態」を占ってみる（画像：ocsa / PIXTA）

ハロウィンが終わり、街の装いはクリスマスカラーへと一変した。うきうきする気持ちに誘われて、プチギフト用に雑貨でも選ぼうかと自由が丘に久しぶりに足を運んだ。雑貨巡りといえば自由が丘、というイメージがあるからだ。

ところが、ない。お目当ての雑貨ショップが消えていた。手軽な価格でフレンチ風雑貨を扱っていたのに、ペットグッズの店に変わっていたのだ。またか……と思う。ここ数年、雑貨を扱う小さな店が消えていくのを目の当たりにしてきた。

コロナ禍によるイエナカ志向で、インテリアへの関心が強まった。せっかくなら好きな雑貨に囲まれて暮らしたい――そんな人も多かったはずだ。

100円ショップに加え、「スリコ」も台頭

自粛期間が明けても、生活雑貨市場そのものの景気は悪くないという。日本経済新聞社の「日本の専門店調査」（2025年8月公表）によると、24年度の業界主要6社の売上高は合計で9.8％増だった。店としての売上高トップは無印良品、ロフト、ハンズの順で続く。

一方、こうした大手資本ではない、店主のセンスが光るようなセレクトショップは今どうなっているのか。クリスマス気分をアゲてくれるようなインテリア雑貨は、どこで買えるのか――。

答えは明快だ。そんな雑貨たちは、100円ショップや300円ショップにずらりと並んでいる。前者ならダイソー、セリア、キャンドウ、ワッツなどへ、後者はスリコこと3COINS、ダイソー系のTHREEPPY（スリーピー）、CouCou（クゥクゥ）に行けばいい。均一価格ショップという打ち出しではないが、ナチュラルキッチンもグループに含めてもいいだろう。

これらのショップが扱う雑貨には、もはや安っぽさはない。十分おしゃれだし、数百円ならいくつも買ってテイストをそろえることも容易だ。しかも、流行に応じて新アイテムが次々投入される。それなりにセンスが良くて、なにより数百円で雑貨が買えるとなれば、同じような商品を買いにわざわざ雑貨店に足を運ぶ必要性はあるだろうか？

このままだと、いずれ小さなインテリア雑貨店は、均一ショップの影でひっそり消えてしまうかもしれない。

100円ショップが特定の業態を駆逐するというのは、決して大げさな話ではない。かつては商店街にあった、とある店が姿を消しつつある。

それは文房具店だ。私たちが文房具を買おうとして、まず向かうのは100円ショップだろう。ペンやノートなどの筆記用品だけではない。色鉛筆や絵具、画用紙などの画材もそうだ。さらには事務用品も100均がカバーしている。ファイルやバインダー、付箋にメモ帳、ブックエンドにファイル収納ケース、伝票類。そして印鑑やスタンプ台もだ。

これらが100〜300円程度ですべて買える。文房具店にあって100円ショップにないアイテムは、よほど専門性が高いものか高級ブランドの万年筆くらいではないか。大都市圏でこそ、そうしたマニア仕様のブランド品を備えた老舗文房具店が生き残っているが、地方で文房具を買うとなると100均を探すことになってしまう。

売り場の一部で文房具を扱っていた書店の数が減ってしまった影響もあるだろうが、100均と張り合って安く売り続けても、商売にならないのは明らかだ。こうして文房具店は、その役割を奪われた。

東急ハンズを追い詰めた？100均パワー

クリスマスに欠かせないギフトカードやラッピングペーパー等も、かつては文具店やバラエティ雑貨ショップで扱っていたが、こちらもすっかり100円ショップの売り場に移行した。

もともとイベント商品は100均が得意とするところで、秋のハロウィン、冬のクリスマス、年が明ければお正月、そしてバレンタインと、次々にシーズンアイテムを投入してくる。プレゼントのラッピンググッズも、ギフト用ボックスも、メッセージ入りのカードやシールも、なにもかもが100円程度でそろうのだから、他の店に足が向かないのは当然だ。

かつてその店に行けば何でもそろう、と言われたのは、東急ハンズ（現ハンズ）だった。クリスマスシーズンには、それこそツリーにオーナメント、クリスマスギフト用のカードやラッピング用品、パーティグッズなど、あらゆるものを渋谷のハンズで買ったものだ。

しかし、今ではすべてが100均で買える。東急ハンズが売上低迷に苦しみ、ブランドとしての魅力も色あせていき、とうとうカインズ傘下となった背景には、100均こそが「なんでもそろう、ワクワク感を与えてくれる場所」となって、そのお株を奪ったのが一因――とは言いすぎか。

カインズの名が出たところで、ホームセンター業界に及ぼす100円ショップの影響も考えてみたい。

ホームセンターが扱うDIY用品、園芸用品、ペット用品なども、100均のコーナーにある。とはいえ、100円ショップにあるものは分量が少なく、種類も限られている。しかし、それがデメリットとも言い切れない。初心者がお試しでトライしたいと考えたときには、ホムセンではなく100円ショップに向かうであろうからだ。

アウトドアレジャー用品も、すっかり100均のカテゴリーと化している。キャンプ用のレジャーチェア、焼き網や固形燃料、メスティンやダッチオーブンなど調理道具・食器類も一通りそろってしまう。

エントリー層にとってプロ用器具は必要ない。わざわざホムセンやアウトドアショップまで足を運ばなくても、100円ショップで買え、しかも安いとなると、それで十分だ。つまり、専用ショップはこうした客層をごっそり奪われかねない。安さ勝負をしても、100円ショップにかなわないからだ。

そういう視点で100円ショップの売り場を見ていると、「この業態の店は、今後も生き残れるだろうか」と思うことがある。

最近その懸念を感じているのは「手芸店」だ。筆者が子どもの頃は、ボタンや毛糸を扱う手芸店をよく見かけたものだ。昔はどこの家庭にもミシンがあったし、母親が型紙を元に子供服を縫ったり、セーターを編んだり、というのは当たり前の日常だった。

さすがに自宅で洋服を縫う人は少ないだろうが、今でも裁縫を趣味とする人にとってはなくてはならない店だ。しかも、最近は編み物ブームが起きているという。コロナ期の巣ごもり生活で、家でできる手軽な趣味として手芸やクラフトが人気を集めたからだ。そこに目をつけたのが100円ショップというわけだ。

冬の気配の到来とともに、100円ショップには色とりどりの毛糸が並ぶようになった。他にも手芸用のフェルト、端切れ、レースやアップリケ、ホックや刺繍糸など多種多様なソーイング素材が手に入る。

素材だけでなく、YouTube上には100均で商品として売られているカーテンやマットをリメイクしてバッグを作ったり、タオルでショートパンツを縫ったりという動画も上がる。さすがにミシンの取り扱いこそないが、それ以外の材料はまるごと100均で調達できてしまう。このままでは街中の手芸店は、先の文房具店と同じ運命をたどってしまうのではないだろうか。

100円ショップが手を引いた後は…

消費者にとっては、100円ショップにさえ行けばどんなものでも手に入るというのはありがたい。しかし、そこには考えたくない副作用もある。近所から文房具店が消えたとしよう。その後、代替えとなっていた100円ショップが急に閉店したら、消費者はいきなり困ってしまう。

あり得ない話ではない。100円ショップは商業ビルのテナントとして入っていることが多いので、テナント料等の条件が折り合わなくなったり、再開発などで商業ビルそのものが撤退したりする場合もある。そうなると営業を続けることはできない。

閉店まではないとしても、あるブームが去るとそのアイテムの扱いが急減するだろう。100円ショップは専門店ではなく、広く浅くのスタンスで売れ筋商品を入れ替えるものだからだ。

この先、編み物人気が沈静化したら、重点商品から外れ、別のブーム商品に置き換わる。そうなったときに、すでに手芸用品を買える店が他になくなっていたとしたら、100円ショップ頼みだった消費者はいきなり迷子になるだろう。

なんでも100均で安価に手に入る日本とは、消費者にとって真のユートピアなのか、それはわからない。

（松崎 のり子 ： 消費経済ジャーナリスト）