ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤¬Î¾¼ê¤ÇËË¾ó¤Ä¤¤¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª¡È¤¢¤ÎÂç³Ø¡É¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ö¥¤á¤á²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·Ï ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È③¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤´¤Ã¤³¡É¤ò¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚ¡õÌÜ¹õ Â¾¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÂè7ÏÃ¡Ê11·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë
¢£ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤¬Æ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¸ø¼°Instagram¤ÈX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¹ç´Ö¡¢¤¢¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î 2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ýー¥º¤Î°ã¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡£
Instagram¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤ÈÌÜ¹õ¤¬Î¾¼ê¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢X¤ÏÁÈ¤ó¤ÀÏÓ¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¡È¤¢¤ÎÂç³Ø¡É¤È¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÇÌÜ¹õ±é¤¸¤ëÃæ¾ò¹Ì°ì¤¬ÄÌ¤¦Âç³Ø¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢2004Ç¯ÊüÁ÷¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤È¼Æºé¥³¥¦¤¬¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¤âÆ±¤¸¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï²û¤«¤·¤µ¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù»þÂå¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡¦Æ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç»£±Æ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¹õ¤È¼êÏÃ¤Ç¡È¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤´¤Ã¤³¡É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö21Ç¯Á°¡¢¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÎÝ¥¤¯¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿Âç³Ø¤Ë¡¢¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Î¹Ì°ì¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿¤¡ ¥¨¥â¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖËË¾ó¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ö¥¤á¤á²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤2¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤á¤µ¤óÄï´¶¤¬¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ç¥¤¥¹¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë2¿Í¤¬Âº¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£