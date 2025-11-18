18日10時現在の日経平均株価は前日比1031.86円（-2.05％）安の4万9292.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は301、値下がりは1254、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は210.58円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が144.4円、東エレク <8035>が130.36円、フジクラ <5803>が47.46円、ＴＤＫ <6762>が31.09円と続いている。



プラス寄与度トップは塩野義 <4507>で、日経平均を4.66円押し上げている。次いで良品計画 <7453>が3.24円、アステラス <4503>が2.92円、日揮ＨＤ <1963>が2.44円、ＺＯＺＯ <3092>が2.36円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は陸運の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、情報・通信、銀行、証券・商品と並ぶ。



※10時0分6秒時点



