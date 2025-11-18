¥É¥¸¥ã¡¼¥¹FA¥¥±¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤ËÂçÊÑ¿È¡ª°¦Ì¼¤È¤ª²½¾Ñ¤´¤Ã¤³¡¡15Æü¤Ë¤Ïº¸Éª¼ê½Ñ¤ò¸øÉ½
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°¦Ì¼¤È¤ª²½¾Ñ¤´¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¡¥µ¥í¥ó¡×¤È°¦Ì¼¡¦¥Ú¥Í¥í¥Ú¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Í¥í¥Ú¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª²½¾Ñ¤´¤Ã¤³¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ý¹È¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê»Ü¤·¥Æ¥£¥¢¥é¤òÉÕ¤±¤¿¡È¤ªÉ±ÍÍ¡É¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿¾×·â¤Î»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥±¤Ïº£·î15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÄË¤á¤Æ¤¤¤¿º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï92»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.203¡¢OPS.621¤òµÏ¿¡£Éé½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ïº¸Íã¤«¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈËÜ¿ÍÁÐÊý¤ËºÆ·ÀÌó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼ê½Ñ¤¬·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£