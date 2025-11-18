Image: Ulanzi

二眼カメラとは、その名の通りレンズが2つあるカメラのこと。

レンズが上下に並んでいて、上のビューレンズは覗いて構図を決める用、下のテイクレンズは撮影して記録する用になっています。なお一眼カメラの場合、ビューレンズとテイクレンズの役割を1つのレンズが担います。

二眼カメラは、ファインダーを上から覗くため低めの位置でカメラを構えます。そのため、一眼カメラやスマホとは異なる構図やローアングルの撮影が楽しめるのも魅力のひとつです。

外付けファインダーで気軽に楽しめる

Image: Ulanzi

1950年代には国産の二眼レフカメラ「ヤシカフレックス」などがヒットしたため、中古に多く出回っていて比較的手に入りやすいのですが、当時のものはフィルムを使うためやや手間がかかるのも事実。まあ、そこが魅力でもあるのですが。

Image: Ulanzi

より気軽に二眼を楽しみたいのなら、Ulanziから販売中の外付けビューフィンダー「VF01」がありますよ。取り付けるだけであらゆるカメラが二眼になります。しかもマルチインターフェース対応のクールシュー接続なので、市販されているすべての機種にほとんど対応するとのことです。

レンズの焦点距離は28mmで、135フォーマットサイズと一般的なカメラサイズに対応します。ファインダーのスクリーンには3枚1組の光学レンズ構造を採用し、被写体を鮮明に覗くこと可能です。

【予告】手のひらに☁️浮かぶ雲のように、空の美しさを余すところなく捉える #UlanziCG01 ビューファインダー

⏰まもなく予約販売開始

LINE公式をフォローして、予約販売時に割引コードをゲットしよう https://t.co/sA13W1VvCK#ファインダー越しの世界 #ulanzi #ウランジ#映像クリエイター… pic.twitter.com/etqcPYucTm - Ulanzi Japan(ウランジ) (@UlanziJapan) September 17, 2025

外枠フレームはアルミ合金製、レザーのように見えるボディはシリコン製。二眼レフカメラらしい箱型のレトロなデザインに仕上がっています。重量は約63g、サイズは幅45.2 × 縦44.2mm × 奥行38.2cmです。

価格は、Ulanziのオンラインショップにて6,999円。1万円以上のお買い物で送料無料になるそうです。

Source: Ulanzi