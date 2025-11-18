１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）が「ｂｅｅｒ」を買い求めることに成功。「ｂｅｅｒ」を売る山橋薬舗の店主にネットも沸いた。

この日の「ばけばけ」では、どうしても「ｂｅｅｒ」を手に入れようと、ヘブン（トミー・バストウ）に絵を描いてもらう。飲み物であることが分かり、錦織は「山橋薬舗に売っている」とヒントを出す。

店を訪ねると、出てきた店主・才路（柄本時生）が「こっちこっち」とビール瓶を渡す。トキは「良かった。これで首がつながった、やっと逢えたね〜」と大喜び。帰宅したヘブンに「ビア、あります」といって、ビールを注ごうとするも、直前に振ってしまい、栓を開けた瞬間、ビールは吹き出してしまう。

激怒し、クビを言い渡すヘブンに、トキは謝罪し、もう一度山橋薬舗へ。ヘブンもついてきてそこで才路と３人でビールを飲む…。

才路を演じた柄本は、やはり「ばけばけ」に出演している遊女・なみを演じているさとうほなみと結婚を発表したばかり。この日は、同じ画面での夫婦共演はなかったが、ネットでは「夫婦共演びっくりだったわ。同じシーンにいなくても『共演』でいいのかな？」「時生くんは新婚夫婦で共演なんだね」「あら、なみさんと薬の店主、ばけばけは夫婦共演になるんだね」「夫婦共演があると良いねぇ」「おなみさん、薬局に身請けされたのか？」「朝ドラ上で絡みはあるのかな」など話題となっていた。