40・50代はどう着る？【GU】真似するだけでOK！「おしゃれスウェットコーデ」

気楽に過ごせてこなれて見える--そんなスウェットスタイルが、ここ数年のトレンドに。「カジュアルすぎるかも……？」と感じている人こそ試してほしいのが【GU（ジーユー）】のアイテムです。プチプラで挑戦できるだけでなく、程よいゆとりと上品なカラー展開で、40・50代の大人カジュアルにもすっと馴染みます。今回は、真似するだけでおしゃれに見える“大人のスウェットコーデ”をご紹介。

ブラックのワントーンで大人カジュアルに

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\2,990（税込）

スマートなブラックワンピの上に、ハーフジップのスウェットトップスをレイヤードしたスタイリング。全身を黒で統一することで、ラフなスウェットもモードに仕上がるというお手本です。首元のジップを少し開けて抜け感を出せば、ラフさと大人っぽさのバランスが絶妙に。バッグや小物で差し色をプラスして垢抜けを狙うのもおすすめです。

パーカー × コートの組み合わせでこなれ感UP

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）

定番のスウェットパーカも、テーラードデザインのコートを重ねるだけで一気にきれいめな印象に。首元からのぞくフードが遊び心を添えて、小顔見えも狙えそうです。「メンズの#パフスウェットフルジップパーカ は着丈が長くて安心」と、ショップスタッフのNatsukiさんもおすすめの組み合わせ。あえて大きめサイズを選ぶことで、抜け感のある大人のリラックススタイルが楽しめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M