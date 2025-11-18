今日18日は、今季一番の寒気の影響で、北海道から新潟県では日本海側を中心に積雪が増加しています。青森県八甲田山系の酸ケ湯では午前9時の積雪が73センチ(平年の約3倍)に達し、全国で今季最大となっています。また、秋田では初雪を観測しました。このあとも日本海側を中心に雪が降り、積雪がさらに増えるでしょう。大雪による交通障害に警戒が必要です。

今季一番の寒気 北海道から新潟県で積雪増 北海道や青森県に大雪警報

今日18日、今季一番の寒気が流れ込んでいる影響で、北海道から新潟県で、積雪が増えています。



午前9時の積雪は、青森県八甲田山系の酸ケ湯では73センチと積雪が急増しており、全国で今季一番の積雪となっています。豪雪地帯ではありますが、この時期の平年の3倍の積雪となっています。北海道夕張市で38センチ、青森空港で21センチと今季最大の積雪となっています。また、青森市や秋田県鹿角市、山形県肘折で4センチ、新潟県守門で2センチと今季初めての積雪となっています。秋田で初雪を観測しました。



午前9時30分現在、北海道石狩地方や空知地方、青森県津軽や三八上北に大雪警報が発表されています。大雪警報が発表されるのは、全国で今季初めてです。北海道は昼過ぎまで、青森県では夕方まで大雪に警戒してください。

この後も日本海側で積雪増 寒気いつまで?

この後も北海道や東北では日本海側を中心に積雪が増えるでしょう。風も強く、吹雪いて、見通しの悪化する所もありそうです。大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に注意・警戒が必要です。北陸や近畿、山陰では平地では雨や雷雨の所が多いですが、山沿いでは雪が降り、積雪となる所があるでしょう。峠越えの車は冬の装備で、積雪や路面の凍結にご注意ください。



19日(水)まで寒気の影響が続きますが、今週末以降は寒気は北上する見込みです。

シーズン最初の本格的な雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の本格的な雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。