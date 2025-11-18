¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡¼¡¼¡ª¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸ùÀÓ¾Î¤¨¤ë1Ëç¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¡Ä¡×
MLB¸ø¼°X¤¬¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤Ï¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤ò¸ø³«¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤¬ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¸ª¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î²èÁü¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁáÂ®È¿±þ¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ä¤¢¤é¤Ð¥Ç¥³¤µ¤ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ëMLB¸ø¼°¤¬¹¥¤¡×
¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤â¡ª¡×
¡Ö¥Ç¥³ÅÂ¡¢¸«¤ëÊý¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤¾w¡×
¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¡Ö¥Ç¥³¥¤¤À¤±¤³¤Ã¤Á¤ß¤Æ¤ë¤Î¹¥¤¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ËþÉ¼¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Â¾¡¢ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡×¤â³ÍÆÀ¡£DH¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë