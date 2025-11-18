¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¸Å¹ë¡¦ÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Îº£¡Ö¸Ä¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¡×¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï±óÆ£¹Ò¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Î¶¯¹ë¹â¹»¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤¿ÅìµþÄ«Á¯¹â¡ÊÅìµþÄ«Á¯Ãæ¹âµé³Ø¹»¡Ë¡£Éô°÷¿ô¸º¾¯¤ËÇº¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¸½ºß¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
「全国トップレベルを誇った東京朝鮮高サッカーの歴史」
【部員数減に苦しむ現状】
東京朝鮮高サッカー部の選手たち
¡Öº£¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡ØÉü³è¡Ù¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤ÎÅìµþÄ«Á¯¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÉô°÷¤Ë¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢ËÌ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬1966Ç¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£×ÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Öº£¤ÎÅìµþÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
¡¡¾¯¤·¥Ô¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤¿¼ÁÌä¤À¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯À¸¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦MFÃú¾»Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¤ÏÍä¤ß¤Ê¤¯¤½¤¦Åú¤¨¤¿¡£ÅìµþÅÔ¹ñÂÎÁªÈ´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¶áÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¤À¡£Õª½¡ï¯¡Ê¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀèÆüÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÅìµþÅÔÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Âå¡Ê¸½£³Ç¯À¸¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ¶è¤Î¿·¿ÍÀï¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ´ØÅìÂç²ñÍ½Áª£±²óÀï¤ÎÁê¼ê¤¬¹ñ»Î´Ü¹â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤â·è¤á¤¤ì¤º£°¡Ý£±¤ÎÇÔÂà¡£¤³¤³¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÆ±¤¸T3¡Ê£Õ¡Ý18ÅìµþÅÔ¥ê¡¼¥°£³Éô¡Ë¤Î¹â¹»¤Ë¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤ÆÇÔÀï¡£T3¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÀáÁ°¤Þ¤Ç£¶¾¡£²ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£¾¡ÇÔ¤Î¤Û¤«¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤â¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢Äëµþ¹â£Ã¤Ë£³¡Ý£µ¤ÇÇÔ¤ì£³°Ì¤Ë¡£¾º³Ê¤Ï¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1960Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Þ¤ÇÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÂç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê¸µ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Û¤«¡ËÍÊ¤¹¤ëÄëµþ¹â¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÁª¼ê¸¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤â2015Ç¯¤«¤é£µÇ¯´Ö¡ÖÀ¾¤¬µÖ¡×¡ÊÁª¼ê¸¢ÅìµþÅÔÍ½Áª¥Ù¥¹¥È£´¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²áµî¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£Õª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2019Ç¯º¢¤«¤é¡¢Éô°÷¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2020Ç¯¤ÎÂå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ç½ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¤ÏÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Î£²²óÀï¤ÇÅÔÎ©ÅìÂçÏÂ¹â¤Ë¥·¥å¡¼¥È30ËÜ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¤ì¤º¡¢PK¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂå¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Î2021Ç¯¤Ï£³Ç¯À¸¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï£³Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¡Ö2022Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£²Éô¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤µ¤é¤ËÉô°÷¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Î¤³¤í¤Ï70¿ÍÄ¶¤¨¤Ç¤·¤¿¡£³Æ³ØÇ¯25¿ÍÁ°¸å¤¤¤¿¤È¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÏÁ´³ØÇ¯¤Ç35¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡££³Ç¯À¸¤Ï£µ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò²ó¤¹¤Î¤Ë¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢£Â¥Á¡¼¥à¤âÅìµþÅÔ¤Î²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£±Ç¯À¸¥ê¡¼¥°¤â¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ë¡£¹¬¤¤º£¤Î£²Ç¯À¸¤Ï£±Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢£³Ç¯À¸¤¬12¿Í¡¢£±Ç¯À¸¤È£²Ç¯À¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì19¿Í¤Ç¹ç·×50¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÚÆüËÜ¤Î¹â¹»¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Û
¡¡º£¡¢ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¼«ÂÎ¤Î¿Í¸ý¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î£¶·î¤Î»þÅÀ¤Ç´Ú¹ñÀÒ¡¦Ä«Á¯ÀÒ¤ò´Þ¤á¤Æ43Ëü6570¿Í¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£Ä´¤Ù¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï2013Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Ç£²³ä¼å¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡¡ÅìµþÄ«Á¯¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1997Ç¯º¢¤ÏÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ç1200¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï300¿Í¤¯¤é¤¤¡×¡ÊÆ±¹â¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôOB²ñÄ¹¤ÎÃúÌÀ½¨»á¡Ë¡£ÅöÁ³¤³¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ì±Â²³Ø¹»¤æ¤¨¡¢Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¦¤ëÊ¬Êì¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÊÏ©ÁªÂò»þ¤Ë¡Ö³°¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®¡¦Ãæ¤ÏÄ«Á¯³Ø¹»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄ«Á¯³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë»Ò¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÕª½¡ï¯´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡10·î16Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤ò¹µ¤¨¤¿£³Ç¯À¸12¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ï¿²»ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ý¥ó¤È¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¡¢±ßºÂ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅìµþÄ«Á¯¹â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÄ«Á¯¿Í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢Ä«Á¯¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ËÍ¼«¿È¤â¡¢Ãæ³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÄ«Á¯³Ø¹»¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÄ«Á¯Æ±Ë¦¤¿¤Á¤¬´î¤Ö¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖËÍ¤ÏÄ¹Ìî¤«¤éÅìµþÄ«Á¯¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â°ì»þ¤ÏÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ë»þ¡¢Ä«¹â¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ëµ»½Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ïº²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«Å¥½¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº²¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢Ä«Á¯³Ø¹»¤¬¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½ÅÍ×À¤â´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ±Ë¦¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÄ«Á¯³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½10Âå¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£K-POP¤È¤«´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ï´Ñ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¡©
¡Ö¡Ê¥Û¡¦¡Ë¥æ¥ó¥¸¥ó¡×¡Ö¥¬¥¦¥ë¡×¡Ö¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡×
¡¡¤Ê¤¼¤«¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÈIVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çµó¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ï¡ÖÄ«Á¯¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¸«Êý¤¬°ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤ë¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÂ²¼¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢µ»½Ñ¡¦Àï½Ñ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï±óÆ£¹Ò¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ä«Á¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎý½¬»î¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»þ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤¥ä¥Ä¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¸Ä¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÆüËÜ¤Î»Ò¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡¡»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤¿¤À¡¢À¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ï¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤ÆÉô¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤ò´¶¤¸¤Æ¼è¤ì¤¿¡£¡ÚÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¡Û
¡¡Å¾¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÏÃ¤ò¡£
¡Ö¶¯¤µ¤ÏÎà»÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¹°Û¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡Æ±¼Á¤Î½¸ÃÄ¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¤¬¡¢°Û¼Á¤Ê¼ÔÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£1989Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ç½éÈÇ¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ç3000ËüÉô¤¬Çä¤ì¡¢20À¤µª¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÌ¾Ãø¡Ø£·¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦£Ò¡¦¥³¥ô¥£¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤½¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¡¢¤³¤Á¤é¤â¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Åç¹ñ¤¿¤ëÆüËÜ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡2025Ç¯10·î19Æü¡£Åì³¤Âç¹âÎØÂæ¹â¤Î¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÄ«Á¯¹â¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª£²²óÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡¢Âç¿¹³Ø±à¹â¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¤½¤Î±þ±çÃÄ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±ø¤¤Ìî¼¡¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼êÆ±»Î¤Ë¡¢¿³È½¤¬¼«À©¤òÂ¥¤¹¤Ù¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½OB²ñÄ¹¤ÎÃúÌÀ½¨¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ë»á¤Î¼¡ÃË¤Ç¤â¤¢¤ëÃú¾»Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¤¬¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¤Î³°¤ËÃÆ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê±þ±çÃÄ¤Ë¤Ï´é¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ó¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¡¢¤½¤ì¤À¡£Éã¤Ç¤¢¤ê¡¢OB²ñÄ¹¤ÎÉã¡¦ÌÀ½¨»á¤â¡ÖÂ©»Ò¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¯¡¹¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¤à¤·¤íÊ¿ÏÂ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£×ÇÕ¥Ù¥¹¥È£¸¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅìµþÄ«Á¯¹â¤Î¶¯¤µ¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿µì¥æ¡¼¥´¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÎ·Ã¤â¡¢±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢
¼ã¤¤Ç¯Îð¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤·¡¡
Ã¯¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡
¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡
¿¿·õ¤Ë¤³¤Á¤é¤¬·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ë
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤È¤Æ»þÀÞ¡¢°ã¤¦È¯ÁÛ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯Å¸¤¬Æß¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£