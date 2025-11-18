焼き菓子やパンが集結する「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」開催！1日限定の歩行者天国も【11月24日（祝）】
「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」の注目ポイント
「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」が11月24日（月・祝）に開催されます。テーマは「焼き菓子とパンが集まる日。」パティスリーとベーカリーが商店街に集結し、“一日限定のベイカーズストリート”が生まれます。
人気店や小規模店舗など、こだわりの焼き菓子・パン屋・地元蒸留所・コーヒー店が立ち並び、「一期一会のベイカーズとの出会い」を楽しめるマルシェです。
「焼き菓子とパンを巡る！ベイカーズ・ロゲイニング」も同時開催
そして今回は街を巡って景品を狙うスタンプラリーイベントも初開催されます。
森下〜清澄白河エリアで、マルシェ出店ブース & サテライト店舗（50店舗以上）を巡るとポイントを集めることができます。集めたポイントで、なんと「マルシェ出店店舗の焼き菓子&パン詰め合わせセット」が当たります！
■「焼き菓子とパンを巡る！ベイカーズ・ロゲイニング」
定員：先着200名
費用：100円
時間：12時30分〜16時
※制限時間16時までに会場インフォメーションまでお戻りください。
※スタンプシートは会場インフォメーションに提出いただき集計します。
※16時30分抽選会開催
「ロゲイニングガイドランナーツアー」は今回が初開催。数々のロゲイニング大会で優勝実績のあるロゲイニングランナーと巡ります。全店舗制覇を目指しましょう！
■「ベイカーズ・ロゲイニングガイドランナーツアー（事前申込制）」
定員：先着10名
費用：700円（先行入場チケット、スタンプシート費用が含まれます）※事前申し込み制
時間：12時15分
場所：ファミリーマート深川高橋店横（高橋のらくろーど清澄通り側入口）
「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」に行くとちょっと特別な休日になりそう。ぜひいろいろな焼き菓子＆パンを食べ比べしてみてください。
■「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」開催概要
日時：2025年11月24日（月・祝）13〜17時
場所：江東区高橋商店街／高橋のらくろード（東京都江東区高橋９）
※当日は車両通行止めを行ない歩行者天国になります
※雨天の場合、テント内にお客様通路を確保して開催いたします
※各店舗売り切れ次第終了となります
※自転車でのご来場はお控え下さい
※会場周辺の交通状況を考慮し、徒歩や公共交通機関でのご来場をお願い申し上げます
