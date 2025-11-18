「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」が11月24日（月・祝）に開催されます。テーマは「焼き菓子とパンが集まる日。」パティスリーとベーカリーが商店街に集結し、“一日限定のベイカーズストリート”が生まれます。

人気店や小規模店舗など、こだわりの焼き菓子・パン屋・地元蒸留所・コーヒー店が立ち並び、「一期一会のベイカーズとの出会い」を楽しめるマルシェです。

「深川ローストビーフバーガー／深川ビーフダイニングたかばし路」写真左

「スコーン／ムジナの庭」写真右

「オートミールクッキー／DA'TTE COOKIE」写真左

「ヴィーガン＆グルテンフリーマフィン／earth & me」写真右

「カヌレ／MM Canelé」写真左「旬の果物のジャム／jamnowa」写真右

４度目の開催となる今回のマルシェには、焼き菓子・パン・ドーナッツ・ドリンク・古書など全47店舗が参加！どれも美味しそうで迷ってしまいますね。

そして今回は街を巡って景品を狙うスタンプラリーイベントも初開催されます。

森下〜清澄白河エリアで、マルシェ出店ブース & サテライト店舗（50店舗以上）を巡るとポイントを集めることができます。集めたポイントで、なんと「マルシェ出店店舗の焼き菓子&パン詰め合わせセット」が当たります！

■「焼き菓子とパンを巡る！ベイカーズ・ロゲイニング」

定員：先着200名

費用：100円

時間：12時30分〜16時

※制限時間16時までに会場インフォメーションまでお戻りください。

※スタンプシートは会場インフォメーションに提出いただき集計します。

※16時30分抽選会開催

「ロゲイニングガイドランナーツアー」は今回が初開催。数々のロゲイニング大会で優勝実績のあるロゲイニングランナーと巡ります。全店舗制覇を目指しましょう！



■「ベイカーズ・ロゲイニングガイドランナーツアー（事前申込制）」

定員：先着10名

費用：700円（先行入場チケット、スタンプシート費用が含まれます）※事前申し込み制

時間：12時15分

場所：ファミリーマート深川高橋店横（高橋のらくろーど清澄通り側入口）

マルシェでは「ベイカーズマルシェサポーターズチケット（限定数200）」も販売されます。「せっかく来たのに買えなかった！」「大好きなあの店がすごい行列であきらめた..」というお客様の声をもとに生まれたアイデアなのだそう。マルシェ開場前にお目当てのお店の商品が購入できる事前入場＆購入権が特典として付与されます。「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」に行くとちょっと特別な休日になりそう。ぜひいろいろな焼き菓子＆パンを食べ比べしてみてください。

■「森下・清澄白河ベイカーズマルシェ」開催概要

日時：2025年11月24日（月・祝）13〜17時

場所：江東区高橋商店街／高橋のらくろード（東京都江東区高橋９）

※当日は車両通行止めを行ない歩行者天国になります

※雨天の場合、テント内にお客様通路を確保して開催いたします

※各店舗売り切れ次第終了となります

※自転車でのご来場はお控え下さい

※会場周辺の交通状況を考慮し、徒歩や公共交通機関でのご来場をお願い申し上げます

