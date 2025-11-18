新センター・瀬戸口心月、乃木坂46大特集号『アップトゥボーイ』表紙に登場 “かわいい”追求したグラビア披露
21日発売の『アップトゥボーイ Vol.357』（ワニブックス）は、40thシングル「ビリヤニ」の発売が間近の乃木坂46大特集号となり、同楽曲で矢田萌華とともにダブルセンターに抜てきされた、6期生の瀬戸口心月が表紙を飾った。
【写真】ミニスカートで絶対領域あらわな瀬戸口心月
本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様。いろんなかわいらしさを追求したグラビアとなっている。
乃木坂46からは、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央が登場。今夏二十歳の誕生日を迎えた五百城には、モノトーンの世界観の中、シンプルに今の五百城の魅力が伝わるような10ページを企画。インタビューでは初めてアンダーメンバーとして活動する、秘められた意気込みにも迫った。
そのほか、本誌ソログラビア初登場となるAKB48新井彩永、12月17日発売の7thシングル「あれはフェアリー」で初めてメインメンバーを務める僕が見たかった青空・金澤亜美のいつになくガーリーな雰囲気での撮り下ろし、12月3日に新曲「てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」をリリースするモーニング娘。’25から、憧れのひとり暮らしを再現した山崎愛生、NMB48の32ndシングル「青春のデッドライン」で初の選抜入りを果たした龍本弥生など、各グループの注目メンバーが続々登場。
さらに、22/7からは、1期生・2期生全員7人が登場。今回は“個の力”をメインテーマに撮り下ろし。3期生加入直前、先輩たちが熱い想いを語ってくれたソロインタビューも掲載する。そして今年9月に新体制となったアップアップガールズ（仮）もメンバー全員で登場。新体制では本誌初登場となる今回のグラビアは、メンバー5人のうち4人が初の水着グラビアと、初々しくもアプガ（仮）らしいはつらつとした姿を見せている。
グラビア以外では、Rain Treeより綾瀬ことり、遠藤莉乃、鈴野みおの3人によるインタビューや、AKB48倉野尾成美の連載『なるティメット コレクション』はAKB48・20周年記念日直前スペシャルとして、ページを増量して届ける。
そして巻末グラビアにはAKB48の中心メンバーとして活躍する山内瑞葵が久しぶりに本誌のグラビアに登場。昼間の明るく無邪気な笑顔から、夕暮れの静かな光の中で魅せる大人っぽい眼差しまで。24歳になったずっきーの大人の色香を感じさせる新たな一面を切り取った。
【写真】ミニスカートで絶対領域あらわな瀬戸口心月
本誌では初のソログラビアは巻頭20ページ、“かわいい”に焦点を当てた超ロング仕様。いろんなかわいらしさを追求したグラビアとなっている。
乃木坂46からは、今作でアンダーセンターを務める5期生の五百城茉央が登場。今夏二十歳の誕生日を迎えた五百城には、モノトーンの世界観の中、シンプルに今の五百城の魅力が伝わるような10ページを企画。インタビューでは初めてアンダーメンバーとして活動する、秘められた意気込みにも迫った。
さらに、22/7からは、1期生・2期生全員7人が登場。今回は“個の力”をメインテーマに撮り下ろし。3期生加入直前、先輩たちが熱い想いを語ってくれたソロインタビューも掲載する。そして今年9月に新体制となったアップアップガールズ（仮）もメンバー全員で登場。新体制では本誌初登場となる今回のグラビアは、メンバー5人のうち4人が初の水着グラビアと、初々しくもアプガ（仮）らしいはつらつとした姿を見せている。
グラビア以外では、Rain Treeより綾瀬ことり、遠藤莉乃、鈴野みおの3人によるインタビューや、AKB48倉野尾成美の連載『なるティメット コレクション』はAKB48・20周年記念日直前スペシャルとして、ページを増量して届ける。
そして巻末グラビアにはAKB48の中心メンバーとして活躍する山内瑞葵が久しぶりに本誌のグラビアに登場。昼間の明るく無邪気な笑顔から、夕暮れの静かな光の中で魅せる大人っぽい眼差しまで。24歳になったずっきーの大人の色香を感じさせる新たな一面を切り取った。