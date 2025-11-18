グラビアアイドルの新田妃奈（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」に選出されたことを投稿した。

「ご報告」と題し、「RIZINガール2026に選んで頂きました」と、都内で開催された最終オーディションでウオーキングやダンスなどの審査を受けた33人の中から8人に選ばれたことを伝えた。

オーディションで着用した胸元を大胆に露出した白のミニワンピース姿を披露。「グラビア界を『令和1エ○すぎる完売クイーン』として盛り上げると共に、RIZINも盛り上げられるように頑張ります 応援よろしくお願いします」と意気込みをつづった。

また、別の投稿では16日には東京・秋葉原で行ったセカンドDVD「えちえちプリンセス」リリースイベントでの花柄ランジェリーショットもアップ。「追加で買おうとしたら在庫が無かったというお声もいただくほど、みんなが応援してくれて嬉しかったです そして、たくさんのプレゼントもありがとう もっともっと有名になれるようにがんばりますので、これからもよろしくお願いします セクシーさを心配してもらう声もありました 作品まだの方、ぜひ見てみてね」と感謝の意を記した。

ファンやフォロワーからも祝福や応援の声に加え、「コスチュームがめちゃ気になりますね」「かわいいぜ」「めちゃエロエロ」「セクシー」「見とれちゃいました」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。特技は暗算。血液型A。