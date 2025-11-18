都内に“3億円”豪邸を購入の鈴木奈々、「お金が貯まる」理由を明かす
タレントの鈴木奈々（37）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演。お金が貯まる理由を明かした。
この日は「茨城」をテーマにトーク。茨城県龍ケ崎市出身の鈴木がVTRで出演し、「私、いばらき大使やってるので」などと地元をアピールした。
3億円の豪邸を都内に購入。「頭金は1億5000万円」「月々26万円（支払い）」などと明かしていた。
その後、茨城空港の話題に。スタッフから「茨城空港、利用したことありますか？」と聞かれ「使ったことないです」と告白。「私、飛行機が苦手なんですよ。だから、プライベートで1回も飛行機、乗ったことない」と説明し、「だから、お金が貯まる。3億円の家、買えました」と明かした。
