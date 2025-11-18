女優でタレントの秦瑞穂（36）が17日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「36歳になりました」と報告した。

「36」のバルーンを持ち、王冠のカチューシャをつけ、モコモコのパーカ姿でキス顔も公開。「いつもコメントとかいいねとかありがとう！ 36歳も自分らしく！ 引き続きよろしくお願いします」と感謝や決意をつづった。

28日には、ラストグラビアDVD「Finale」が発売予定だが、別の投稿ではノンショルダーの肌色ランジェリーのバックショットや、布面積少なめな金色のビキニ水着ショットなどのグラビアカットも公開した。

ファンやフォロワーからも誕生日の祝福の声に加え、「幸せな未来が待っていますように」「健康第一で」「温泉にいっぱい入ってね」「かわセクシー」「色っぽいお尻」「お尻、きれい」「美しい曲線美」「綺麗な背中」「世界一可愛い」「てか、すっぽんぽんですよね？」などのコメントが寄せられた。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。「秘湯ロマン」は15年4月から旅人として出演している。