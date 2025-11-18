トヨタ新型「ちいさな“SUV”」に注文殺到！ 全長3.7mの「ちょうどいいサイズ感」に“初”のハイブリッド搭載！ 走りもイイ「GRスポーツ」仕様＆“ツートンカラー”も設定した「新型アイゴX」欧州発表！

トヨタ新型「ちいさな“SUV”」に注文殺到！

2025年11月13日、トヨタのヨーロッパ法人（以下、トヨタ）は、新型コンパクトSUV「アイゴXハイブリッド」の生産を正式にスタートしたと発表しました。

「アイゴ」シリーズは、初代モデルが2005年2月に登場。以来、欧州の小型車市場を支えてきた人気モデルです。

3代目にあたる現行「アイゴX」は2021年に導入され、初代のベーシックなハッチバックだったスタイルから、クロスオーバー風のデザインへと移行しました。

この大胆な方向性の転換は、結果として多くのユーザーからの支持を獲得し、欧州中で注文が殺到。

3代目アイゴXシリーズは、既に36万5000台以上が生産されており、今回の新モデル（ハイブリッド仕様）の登場でさらに勢いを増すことが確実視されています。

そんな新型アイゴXハイブリッドは、欧州市場において最も手頃な価格帯のトヨタ車でありながら、同社の定評あるハイブリッド技術を搭載。

Aセグメントで唯一の本格フルハイブリッド車として華々しいデビューを飾ることで、ハイブリッド技術の敷居を大きく下げ、同時にトヨタの電動化戦略における重要なマイルストーンとなりました。

新型アイゴXハイブリッドの登場によってトヨタは、欧州におけるすべての主要セグメントで電動化モデルをラインナップすることに成功。

CO2排出量を削減し、カーボンニュートラルに向けたマルチパス戦略を大きく推進しました。

この新型アイゴXハイブリッドには、トヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠するスポーツモデル新型「アイゴX GRスポーツ」も設定されています。

“GR”の名が示す通り、スポーティなルックスが特徴的なモデルで、専用のフロントグリルやアルミホイール、そしてツートーンカラー「マスタード×ブラック」によるエネルギッシュなデザインが見所です。

足回りやハントリングなど走行性能においても、GRの名にふさわしいチューニングが施され、よりシャープなレスポンスを実現しているほか、インテリアも外装同様のスポーティな演出を採用。

くわえて電子パーキングブレーキや2つのUSB-C充電ポートを標準装備するなど、最新モデルならではの利便性の高さも注目です。

ボディサイズは全長3700mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベースは2430mm、最小回転半径は4.7mとコンパクト。

パワートレインは、上位モデルの「ヤリスクロス」にも採用されている最新ハイブリッドシステムを搭載し、システム合計最高出力で116馬力を発揮します。

車両価格は1万9670ユーロ（約347万円）から設定されています。