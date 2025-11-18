PEANUTS×ジュエリー「KAJA BIJOUX」75周年を飾る新作が誕生

“大人の遊び心”をコンセプトに人気を集める「KAJA BIJOUX」から、PEANUTS75周年を記念した新作「Petite Collection」が登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンを、清朝宮廷で愛された磁器絵付け技法で表現したジュエリーは、どれも繊細でアートピースのような存在感♡本格派のクオリティはそのままに、より日常に寄り添うアクセサリーとして楽しめるラインです。

大人の心をくすぐる「Petite Collection」



2025年6月に発売された第一弾シリーズは、スヌーピーやウッドストックのペンダントが大きな話題に。

今回新たに登場する「Petite Collection」は、その人気を受けて誕生したカジュアルかつ上質なアクセサリーラインです。

清朝宮廷で愛された磁器絵付け技法をモダンに再構築し、キャラクターの無邪気さや愛らしさを立体感のある彩色で表現。

スヌーピーやチャーリー・ブラウンの個性が、まるで小さなアートのように胸元で輝きます。

11月19日発売の注目ジュエリー



ラリエットネックレス

Lariat Necklace”Baseball CHARLIE BROWN”

“JOE COOL” Ring

“SNOOPY” Face Pierce

“CHARLIE BROWN” Ring

11月19日発売となるアイテムは、ファン必見の豪華ラインナップ。

「Flying ACE」と「Baseball CHARLIE BROWN」をモチーフにしたラリエットネックレス（各24,200円・税込）は、ステンレスチェーンと銅チャームにエナメル加工を施した軽やかな仕上がりです。

また、「JOE COOL」リング（638,000円・税込）、「CHARLIE BROWN」リング（550,000円・税込）はK18YGやブラックダイヤを贅沢に使用。

「SNOOPY」フェイスピアス（440,000円・税込）はプラチナとダイヤモンドが輝く本格ジュエリー。大人の遊び心を高揚させる特別なラインです。

ポップアップストア&販売情報



11月19日からは阪急うめだ本店でポップアップストアが開催され、実際にコレクションを手に取れる貴重な機会に。

公式オンラインストアや大阪・堀江のサロン（完全予約制）でも購入可能です。デザイナーのKeiko Mizushima氏は「身につけるたびに子供の頃のときめきを呼び覚ます存在でありたい」とコメント。

高い技術とアートを融合した特別なジュエリーは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♪

75周年を彩る特別な瞬間をあなたの手元に



PEANUTS75周年を記念して誕生した「Petite Collection」は、心をくすぐるデザインと確かな職人技が光る大人のためのジュエリーラインです。

スヌーピーたちの無邪気な魅力を上質な素材と磁器絵付け技法で再構築し、日常にも特別なシーンにも寄り添うアクセサリーに仕上げました。

11月19日からはポップアップも開催されるので、実物の輝きを体験できるチャンス♡