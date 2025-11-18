元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が18日、「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に生出演。緊張が高まる日中関係について言及した。

高市早苗首相は7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁した。存立危機事態の認識は、集団的自衛権の行使ができることを意味することから、中国側が猛反発。薛剣・駐大阪総領事は8日、Xで「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と、挑発的な言い回しで高市氏の発言に猛反発（投稿はその後、削除）。両国間の非難、抗議の応酬もあり、事態はさらにエスカレート。中国外務省は日本への渡航を当面、控えるよう注意喚起した。

薛剣・駐大阪総領事の“過激投稿”に「もったいないというか残念。こういうことからいろんなことが大きくなっていくんだなって思いますね。（薛剣・駐大阪総領事は）日本をよく知っている方で、日本語を自在に操る方であるのであればたとえ『戦狼外交』（2020年初めに始まった中国の攻撃的な外交姿勢）だったとしても、そこまでの言葉は使わなくても抗議の仕方ってあるのではないかと思う」と指摘。

「あえてその言葉を使ったのは、日本国民の私たちからすると“何なんだ”って思うところは出てくるし、ポジション的にそういう発言をしないといけないのかもしれないけれど、言葉の選択がちょっとひどいなと思います」と語った。