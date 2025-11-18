結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「松坂桃李×戸田恵梨香」を大差で抑えた1位は？
人気俳優同士の結婚発表は、祝福と同時に驚きの声が広がることも。予想外のタイミングや関係性から、SNSなどでも大きな話題となることがしばしばです。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた俳優の芸能人夫婦」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、松坂桃李さん＆戸田恵梨香さん夫妻です。2人は2013年にドラマ『花の鎖』（フジテレビ系）、2015年には映画『エイプリルフールズ』で共演。2020年12月10日に電撃結婚を発表し、これまで交際報道がなかったことから大きな話題を呼びました。
2023年5月には第一子出産が報じられ、戸田さんは仕事をセーブしていましたが、2026年1月スタートの日曜劇場『リブート』（TBS系）への出演が決定。また、10月28日に行われた「東京ドラマアウォード2025」では、松坂さんが主演を務めたドラマ『御上先生』（TBS系）で主演男優賞を受賞するなど、夫婦そろって注目が集まっています。
回答者からは「松坂桃李がまさか、戸田恵梨香と結婚するとは思わなかったから。でもお似合い」（40代女性／北海道）、「熱愛の噂を聞いたことがなかったため驚きました」（30代女性／石川県）、「ちょっと意外な組み合わせと思ってしまいました」（50代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、星野源さん＆新垣結衣さん夫妻です。2016年にドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）での共演をきっかけに交際がスタート。2021年5月に結婚を発表し、夫婦役を演じて大ヒットしたドラマや星野さんが演じた役名にちなんで「逃げ恥婚」「平匡さん」がSNSでトレンド入りするなど、多くの祝福の声が寄せられました。
新垣さんは結婚後、次第に芸能活動をセーブ。星野さんは5月14日にニューアルバム『Gen』を発売し、10月19日には6年ぶりとなる全国＆アジアツアーを完走するなど、ミュージシャンとして活躍しています。
回答コメントでは「年齢差が有るので、まさか結婚するとは思わなかったからです」（60代男性／愛知県）、「逃げ恥の2人なので、驚いたし嬉しかったです」（20代女性／大阪府）、「人気絶頂のガッキーが結婚したと聞いて本当に驚いた」（40代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
