子連れで行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「川場田園プラザ」を抑えた1位は？【2025年調査】
家族でのおでかけ先として人気の道の駅は、子どもが楽しめるスポットとしても注目を集めています。遊具のある広場や体験型施設、地元グルメが味わえるレストランなど、親子で一日中満喫できる魅力が満載。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「全国でも人気上位の道の駅で、広い芝生広場やパン工房、ピザ体験など、子どもが楽しめる施設が充実しているから」（30代女性／愛知県）、「遊具広場やターザンロープ、芝滑りなど遊び場が充実している。子供も大人も楽しめるグルメが豊富」（40代女性／愛知県）、「近くに温泉施設やブルーベリー公園もあり、一日中過ごせるのが魅力」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「オランダ風の風車を子供と一緒に見てみたいのと、子供にジップラインを体験させたい」（30代女性／東京都）、「ポニーや羊、エミューなどの動物ともふれあうことができるから子どもが喜びそう」（40代女性／長崎県）、「子供が2歳1歳なので、走らせて遊べるような広い原っぱがあるため。公園とかだと長居したいと騒ぐので、ギリギリ遊具が少ないor足りないような広場が一番いい」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
