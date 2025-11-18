国連安全保障理事会は17日、米国がまとめたパレスチナ自治区ガザ地区の和平実現に向けた決議案を賛成多数で採択した/Angela Weiss/AFP/Getty Images

（CNN）国連安全保障理事会は17日、米国がまとめたパレスチナ自治区ガザ地区の和平実現に向けた決議案を賛成多数で採択した。ガザの不安定な停戦を持続可能な和平につなげ、惨状と化したガザの再建を目指す。

決議案は賛成13、反対0で採択された。ロシアと中国は拒否権を行使せず、棄権した。

ドナルド・トランプ米大統領がまとめた20項目からなるガザ和平計画は、先月発効したガザ地区の停戦が基盤となる。米国は安保理通過を強く働きかけており、今回の承認で計画の国際的な正当性が認められたことになる。

トランプ大統領は「世界に祝意を表する。国連安全保障理事会がたった今、平和評議会を承認した。平和評議会は私が議長を務め、世界中で最も有力かつ尊敬される指導者たちが参加する」とSNSに書き込み、決議案の安保理通過を歓迎した。

決議案には、暫定的な統治機関としての平和評議会の設置、暫定的にガザの治安維持を担う国際安定化部隊（ISF）の創設などが盛り込まれている。

トランプ大統領は17日、「評議会のメンバーなどたくさんのエキサイティングな発表を数週間以内に行う」と述べた。

米国のマイケル・ウォルツ国連大使は17日、ISFについて「インドネシア、アゼルバイジャンなど主要イスラム教国が多数を占める強力な平和維持連合」と形容。ISFが「統一された指揮下」でガザに展開し、「ガザの街の安全を確保し、非武装化を監視し、市民を守り、安全な回廊経由の援助物資搬入を先導する」とした。