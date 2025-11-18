【Switch2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」&amiibo3種セット】 発売日：6月5日 参考価格：17,699円 セール価格：15,044円

Amazonにて、Nintendo Switch 2版対戦格闘「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」&amiibo3種セットが特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から15%オフの15,044円。

「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」は、対戦格闘「ストリートファイター6」ゲーム本編に、「Year1 キャラクターパス」&「Year2 キャラクターパス」と、Year2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfi1カラー3-10を含めたDLCを同梱したエディション。

今回、対象となるのは「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」に、「ストリートファイターシリーズ」のamiibo「キンバリー【ストリートファイター6】」、「ジェイミー【ストリートファイター6】」、「ルーク【ストリートファイター6】」の3体セットが付属するほか、Amazon限定特典「Nintendo Switch 2 ロゴデザイン マイクロファイバークロス」が付いてくる。

【Switch 2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」】【「ストリートファイター」シリーズ amiibo3体】

「キンバリー【ストリートファイター6】」

「ジェイミー【ストリートファイター6】」

「ルーク【ストリートファイター6】」

(C)CAPCOM